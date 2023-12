Trào lưu làm nến thơm khiến chị em văn phòng phát sốt dịp cuối năm

"Đổ đứ đừ" ngay từ lần đổ nến đầu tiên



Với sáp nến, tinh dầu, chút hoa khô, đồ trang trí và một vài dụng cụ làm nến chuyên dụng là đủ để một workshop nến thơm có thể mê hoặc bạn. Tại workshop làm nến thơm, giáo viên sẽ "tiết lộ" cho bạn cách pha tinh dầu chuẩn tỉ lệ, cách đổ sáp an toàn và cùng bạn hoàn thiện hũ nến thơm của riêng mình. Có ai ngờ được những món đồ nhỏ xinh, thơm thơm ấy lại khiến bạn dành tất cả sự tập trung, tỉ mẩn đổ sáp, pha màu, gắn từng bông hoa, từng món đồ trang trí để mang về những hũ nến đúng chuẩn "made by me".

"Hóa ra mình cũng khéo tay phết" - Đó là điều khiến chị Hà phải thốt lên sau khi tham gia vào một workshop làm nến thơm. Sau 30-40 phút là có ngay một hũ nến xinh xắn, không hề thua kém những hũ nến bán ở cửa hàng. Và điều đặc biệt nhất là hũ nến ấy tự tay mình làm

ra nên lại càng có ý nghĩa. Chị Hà cũng chia sẻ thêm: "Tham gia vào workshop mới biết có nhiều bạn yêu thích nến thơm từ lâu, thậm chí đốt nến mỗi ngày nhưng đây mới là lần đầu tiên tự tay làm nến. Hũ nến tự tay mình làm chắc chắn quý giá hơn hũ nến mình đi mua chứ".

Có lẽ điều này đã khiến cho những workshop làm nến thơm lại trở thành trào lưu được yêu thích đến thế. Phá vỡ định kiến workshop làm nến thơm là thú chơi đắt đỏ, chỉ dành cho người rảnh rỗi muốn "giết thời gian" hay chỉ dành cho những người có gu, khéo léo,... thì giờ đây, ai cũng có thể làm một hũ nến cho riêng mình.

Sức mạnh "chữa lành" bằng mùi hương

Chia sẻ về trải nghiệm làm nến thơm của mình, chị Lan Anh hào hứng: "Điều khiến mình thích nhất đó là được pha mùi hương như ý thích. Khám phá các tầng hương của tinh dầu, tìm hiểu những mùi hương phù hợp với mình, và được sáng tạo pha trộn theo sở thích cũng là một trải nghiệm rất thú vị."

Ngay khi thiết kế bài giảng cho workshop làm nến thơm, chị Quỳnh Hoa - founder của Candle by Bi đã luôn chú tâm đến tiêu chí để học viên có thể thông qua những hũ nến khám phá bản thân.

Mong muốn của chị Quỳnh Hoa chính là khi đến Candle by Bi, học viên sẽ không cảm thấy đây chỉ là một workshop thông thường mà còn là một không gian gần gũi, gắn kết, là nơi có thể "chữa lành" những tâm hồn mệt mỏi. Bởi mùi hương cũng có ngôn ngữ riêng của nó. Hương sả chanh mang cảm giác sạch sẽ, hương quả ngọt, cam quýt giúp bạn cảm thấy vui vẻ, tinh dầu bạc hà, hoa hồng sẽ giúp trấn an tinh thần,.... Tất cả những điều thú vị đó bạn có thể khám phá tại workshop làm nến.

Bạn có một cuộc hẹn cuối năm bên cạnh hũ nến thơm ấm áp

Bạn đang dần nhàm chán với những buổi hẹn hò đơn điệu như xem phim, cafe, ăn uống,... Sao mình không "đổi gió" bằng cách rủ nhau đi workshop? Workshop làm nến thơm đang trở thành sự lựa chọn của rất nhiều cặp đôi, nhóm bạn và cả những công ty khi tổ chức sự kiện cho nhân viên. Trải nghiệm mới mẻ đầy sáng tạo, có giáo viên hướng dẫn tận tình và hơn hết thành quả mang về là những hũ nến xinh xắn. Thì còn lý do gì mà bạn chưa lên ngay một cuộc hẹn đi làm nến thơm?

Candle by Bi cũng vô cùng tâm lý khi mới đây đã cho ra mắt bộ sưu tập 8 mùi hương của mùa đông: Hương cam quýt, hương cà phê, hương sunset, hương lavender, hương lê mọng, hương táo, hương hoa phong lữ, hương bạc hà. Bộ sưu tập thiên mùi quả ngọt và hương hoa này sẽ khiến cho những ngày lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Hãy bắt đầu hũ nến đầu tiên của bạn tại Candle by Bi nhé.

CANDLE BY BI

Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

035 355 6345