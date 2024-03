Transit love - "cái gai" trong mắt người Hàn: Quãng thời gian "lịch sự" trước khi yêu lần nữa quan trọng cỡ nào?

Transit love là một trong những từ lóng hot nhất trong tuần qua nhờ vụ scandal nghi vấn tình tay ba lùm xùm giữa cặp đôi Reply 1988 Ryu Jun Yeol - Hyeri và Han So Hee. Trong story gây sóng gió trên Instagram của mình, diễn viên Han So Hee đã khẳng định cô không thích “transit love” trước nghi vấn nữ minh tinh hẹn hò với Ryu Jun Yeol ngay lập tức sau khi anh chia tay tình cũ. Thực tế, không phải chỉ Han So Hee hay dân Hàn ghét bỏ transit love, mà chúng ta ai ai cũng cực kỳ dị ứng kiểu tình yêu này.

Transit love có thể dịch nôm na là “tình yêu quá cảnh”, chỉ việc một người ngay lập tức bước chân vào mối quan hệ mới khi chia tay người cũ chưa được bao lâu. Ở Hàn Quốc, thuật ngữ này còn hot đến mức có cả một show truyền hình thực tế tên Transit Love rất nổi tiếng.

Transit love thực sự là một điều tối kỵ khi yêu, mà bất cứ bên nào cũng nên tránh xa.

Xin hãy tôn trọng tình cảm và mọi người đến bên bạn

Cũng như có sự lịch sự khi gặp gỡ thì chắc chắn chúng ta cũng cần có sự lịch sự khi chia tay.

Bất kể lý do chia tay là gì, một khoảng thời gian nhất định để độc thân và phục hồi cảm xúc là phép lịch sự với người yêu cũ. Đây là lúc bạn nên sắp xếp lại những kỷ niệm với người đó, chấn chỉnh lại tinh thần vì dù kết thúc vì sao, nếu bạn đã từng yêu một cách nghiêm túc, cuộc chia tay đó vẫn phải để lại những ngổn ngang nhất định trong lòng. Nếu nói rằng ngay khi vừa bước ra khỏi một cuộc tình, bạn đã hoàn toàn ổn, không có suy nghĩ tâm tư gì thì có nghĩa bạn chưa hề yêu từ đầu.

Transit love chưa chắc là tình tay ba, nhưng vẫn bị ghét

Vì vậy, thông thường, sau khi chia tay, mọi người đều nên dành một khoảng thời gian nhất định ở một mình, không nhất định phải cảm thấy buồn và nhớ người cũ của mình, nhưng hãy tĩnh lặng lại một chút.

Tuy nhiên, những người transit love lại bắt đầu tình yêu mới với người yêu mới ngay lập tức mà không cần bất kỳ khoảng thời gian nào “quá cảnh”. Hành động này không ít thì nhiều sẽ vô tình thể hiện sự không tôn trọng của bạn với cả người cũ lẫn người mới.

Nếu người yêu cũ của bạn phát hiện ra, họ chắc chắn sẽ cảm thấy bị phản bội rất nhiều. Họ sẽ có cảm giác bạn không hề bị tổn thương quá nhiều bởi mối quan hệ cũ, từ đó dẫn đến suy nghĩ phải chăng mình đã bị “cắm sừng” từ trước mà ngây thơ không hề hay biết. Hoặc ít nhất, bạn cũng không quá coi trọng khoảng thời gian và tình cảm hai người từng dành cho nhau hạnh phúc.

Transit love cũng đặc biệt thiếu tôn trọng với người mới. Nhiều trường hợp, việc lao ngay vào một mối quan hệ mới giống như là người đó đang tìm người thay thế cho người cũ, yêu để quên đi nỗi đau cũ nhanh chóng hoặc bớt cô đơn. Mà trong tình yêu, chắc chắn chẳng ai muốn là người thay thế.

Và cuối cùng, transit love cũng không tôn trọng tình yêu. Nếu tình yêu là thứ dễ dàng đến và dễ dàng đi đến như thế, hãy tự hỏi xem chúng ta đã thực sự coi trọng tình yêu - vốn là một thứ rất tốt đẹp và thiêng liêng hay chưa?

Sự nhập nhằng trong transit love

Trong một số trường hợp, transit love còn dính phải nghi vấn một người đã nói chuyện, làm quen với người mới trước trong khi vẫn đang hẹn hò người yêu cũ. Ngay sau khi chia tay, họ sẽ ngay lập tức chuyển sang “mối” mới ngay.

Nếu bạn đã yêu nhau một thời gian dài, rất có thể bạn sẽ cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ đó. Việc vô tình gặp gỡ, bị “cảm nắng” bởi một mối quan hệ mới hay thậm chí bị tán tỉnh hoặc phải lòng ai đó khác khi đã có người yêu không phải việc hiếm gặp.

Han So Hee đăng story khẳng định cô ghét transit love

Thực ra, để hẹn hò ngay sau khi chia tay không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, khả năng cao là bạn đã biết quen biết người mới đó từ trước đó và “ngã” vào tình yêu nhanh chóng đến vậy. Tình huống này đặt ra những câu hỏi về đạo đức và nguyên tắc khi yêu. Nói chuyện không vượt quá giới hạn với một người khác khi đang trong mối quan hệ chính thức khó có thể xét là ngoại tình, nhưng chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn đúng.

Nhìn chung, người transit love sẽ không ít thì nhiều làm cả người mới lẫn người cũ phải khó chịu và hoang mang nhiều. Điểm chung là cả 2 sẽ phải đặt câu hỏi: Anh/cô ấy có thực sự yêu mình không? Người yêu cũ sẽ hỏi: Anh/cô ấy không yêu mình nên mới có thể bước tiếp nhanh đến vậy đúng không? Còn người yêu mới sẽ hỏi: Anh/cô ấy không yêu mình mà đang tìm người thay thế thôi đúng không?

Sau khi chia tay, chúng ta có quyền bước vào một mối quan hệ mới, đây là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng dù thế nào, cũng hãy tôn trọng tất cả những người đã đến hoặc sắp đến bên bạn, và coi trọng tình yêu, cảm xúc của chính mình.