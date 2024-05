Tranh thủ tối mát rủ nhau đánh chén hết những món vỉa hè độc đáo tại Sài Gòn, tuy phải xếp hàng chờ nhưng ăn vào là thấy xứng đáng

Dạo này thời tiết Sài Gòn nắng nóng triền miên khiến việc ra đường vui chơi, ăn uống vào ban ngày trở thành cực hình với rất nhiều bạn trẻ. Thay vì ra đường rồi lại trốn vào nhà hàng hay trung tâm thương mại, thì việc đi chơi vào buổi tối có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Chưa kể, muốn ăn những món ngon ở Sài Gòn thì chỉ có lê la đến các hàng quán vỉa hè. Vậy nên, thay vì than nóng rồi cứ mãi order đồ ăn về nhà, thì tại sao không tranh thủ chiều tối rủ bạn bè lòng vòng Sài Gòn, làm một chuyến food tour càn quét những món vỉa hè độc đáo này nhỉ?

Hủ tiếu gà heo trộn

Là một trong những địa điểm yêu thích không chỉ của hội mê ăn đêm tại Sài Gòn, mà nơi đây còn được nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt ghé qua. Nằm tại đường Trần Bình Trọng, quận 5 quán hủ tiếu gà heo này chỉ đơn giản là một hàng vỉa hè nhưng lúc nào cũng đông đúc khách, đặc biệt càng về khuya nơi đây lại càng nhộn nhịp hơn.

Ảnh: @địa điểm ăn uống, @Thành Đạt food

Món hủ tiếu ở đây có một điều đặc biệt, là dù gọi hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước đều sẽ có một tô nước súp. Một tô hủ tiếu đầy đủ sẽ bao gồm tôm, thịt heo, thịt gà, bò viên, gan heo, trứng gà non... Nhiều thực khách đánh giá rằng một phần hủ tiếu rất lớn phải 2 người mới có thể ăn hết.

Ảnh: @địa điểm ăn uống, @Ngọc Linh

Điều khiến quán hủ tiếu này trở nên đặc biệt chính là món nước chấm với các topping ăn kèm rất đặc sắc và hợp vị. Vậy nên dù có phải chờ đợi đến 30 phút, thì rất nhiều người sẵn lòng xếp hàng để thưởng thức hương vị hủ tiếu nức tiếng quận 5 này.

Ảnh: @Ngọc Linh, @Thành Đạt food

Địa chỉ: 160 Đ. Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5 Giờ mở cửa: 18h - 4h sáng

Phở chú Hải

Nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tại khu vực Tân Định, quán phở chú Hải là hàng ăn nổi tiếng với giới trẻ Sài Thành hàng chục năm nay. Dù mở bán từ trưa, thế nhưng càng về đêm thì dòng xe nối đuôi nhau đến quán càng nhiều, đôi khi các bàn được kê trải dài từ trong hẻm ra đầu hẻm mà khách vẫn ngồi gần kín hết bàn.

Tuy chỉ là quán ăn vỉa hè nhưng điều thu hút thực khách chính là các phần topping được bày biện rất bắt mắt, từ thịt, phở, rau đều được chủ quán bày trí bằng từng cái thau lại được xếp dày đặc. Chưa kể nồi nước lèo lúc nào cũng nóng hổi, nghi ngút khói khiến các thực khách khó lòng mà bỏ qua. Ai đến đây ghé ăn cũng phải hài lòng vì chất lượng lẫn số lượng của mỗi tô phở, không chỉ đầy đặn, nước dùng có vị thanh ngọt mà giá cả cũng rất phải chăng.

Ảnh: Cao Toàn, @Knvuadivuaan

Địa chỉ: 53/66 Trần Khắc Chân quận 1 (gần chân cầu sắt) Giờ bán: 12h - 1h sáng

Mì xào bò ga xe lửa

Được giới trẻ Sài Thành mệnh danh là quán ăn cứu cánh mỗi khi hết tiền, mì xào ga xe lửa không chỉ ngon mà giá thành cũng rẻ bất ngờ. Với vị trí rộng rãi thoáng mát, cộng thêm việc được lòng giới trẻ vậy nên quán ăn này luôn tấp nập người đến người đi. Bất cứ tín đồ của mì xào nào đến đây sau khi ăn cũng không ngần ngại "chấm điểm 10".

Ảnh: @eatwithcheesie, @Minh Thư

Mỗi khẩu phần ăn được đánh giá khá đầy đặn, hương vị nêm nếm vừa phải, sợi mì ở đây được sử dụng là mì ký không phải mì gói nên khi xào mì không bị bở. Mì xào cũng được ăn kèm với rất nhiều rau nên khi ăn cảm giác không bị ngán.

Cùng với mì xào bò, thì trứng non cũng là món khiến không ít bạn trẻ mê mệt. Trứng non thường sẽ được đựng trong một bát con nhỏ kèm nước sốt đậm đà, khi thưởng thức thực khách sẽ cảm nhận mùi vị bùi bùi, dẻo thơm, ăn cùng mì thì mê không lối thoát. Một phần ăn chỉ giao động từ 25k - 40k quá lý tưởng cho một bữa tối hoặc bữa khuya no nê.

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3 Giờ mở cửa: 15h - 3h sáng

Hồng trà Dì Anh

Chắc hẳn các bạn trẻ Sài Gòn chẳng còn xa lạ với Hồng Trà Dì Anh nức tiếng quận 11. Mở bán từ năm 1994, tính đến nay quán nước này đã ngót nghét 30 năm tuổi, cũng là một trong những hàng trà sữa đời đầu giá bình dân của giới trẻ TPHCM.

Tuy chỉ là một xe đẩy nhỏ nhưng nhờ cách bày trí sắp xếp chai, hộp đựng nguyên liệu một cách khéo léo, thêm vào đó là lúc nào cũng hàng dài người xếp hàng chờ mua, khiến hàng trà sữa này trở nên nổi bật giữa con phố.

Ảnh: @Andichoinho, @Ăn cùng Đậu, @Bư nè

Hồng trà ở quán tự pha, vị đậm thơm giống kiểu người Hoa. Đặc biệt hồng trà sữa ở đây sẽ không dùng bột sữa mà chỉ dùng sữa đặc và sữa tươi để pha cùng với trà nên sẽ không có cảm giác quá béo hay ngọt gắt. Hương vị rất đặc trưng không giống tiệm trà sữa nào vậy nên trước sự đổ bộ của các thương hiệu đồ uống hiện đại thì không ít người vẫn tìm kiếm hàng trà sữa để được thưởng thức hương vị của ngày xưa.

Ảnh: @Bư nè, @Thánh riviu

Địa chỉ: 62 - 70 Đường số 5 cư xá Bình Thới, phường 8 quận 11 Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30

Tàu hủ đá bánh lọt

Được giới trẻ Sài Thành ví von là quán tàu hũ đá “ngang ngược” bởi nó có một nét riêng đặc biệt mà hiếm quán tàu hũ nào có. Nằm ngay ngã tư Trương Định - Lê Thánh Tôn quán tàu hũ đá này đã tồn tại hơn 40 năm rồi nhưng khách lúc nào cũng đứng xếp hàng chờ mua nườm nượp. Điều lạ lẫm ở chỗ, khách ghé ăn chẳng cần bàn hay ghế, chỉ cần mua được một ly tàu hũ thơm ngon là có thể vô tư đứng tại chỗ đánh chén no nê.

Ảnh: @Long Hoàng, @Khải khám phá

Quầy hàng này chỉ đơn giản gồm nồi tàu hũ được nấu sẵn từ trước, thêm vài chiếc bàn nhỏ kê thêm các khay topping như đậu xanh, nước dừa, nước đường. Mỗi cốc tàu hũ đá ở đây sẽ ăn kèm bánh lọt xanh mướt, tàu hũ mềm mịn ở giữa cùng đậu xanh và nước dừa béo thơm trên cùng. Tổng thể tạo nên một sự kết hợp lạ lẫm nhưng cũng là món tráng miệng thơm ngon, mát rượi. Giá cả lại chỉ giao động từ 11k - 16k nên món ăn này được khá nhiều thực khách lựa chọn vào ngày hè.

Ảnh: @Long Hoàng, @Khải khám phá

Địa chỉ: 251 Lê Thánh Tôn, quận 1 Giờ mở cửa: 19h - 21h

https://kenh14.vn/tranh-thu-toi-mat-ru-nhau-danh-chen-het-nhung-mon-via-he-doc-dao-tai-sai-gon-tuy-phai-xep-hang-cho-nhung-an-vao-la-thay-xung-dang-20240501190417937.chn