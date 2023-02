Tranh thủ lúc áo baby tee đang hot rần rần, chị em ghim ngay 4 local brand có nhiều mẫu đẹp lại "chất"

Trào lưu Y2K quay trở lại đã kéo theo sự "hồi sinh" của mẫu áo baby tee (hay còn gọi là áo em bé). Baby tee là kiểu áo phông có phom nhỏ, gần giống với croptop nhưng dài hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn.

Sự trở lại của baby tee ngay lập tức tạo nên làn sóng bùng nổ và được chị em nhiệt tình săn đón. Phải dành lời khen cho baby tee bởi item là sự kết hợp rất vừa vặn: không quá ngắn như croptop và không đơn điệu, rộng thùng thình như áo phông. Thêm một lý do khiến baby tee được giới trẻ ưa chuộng và không tiếc lời lăng xê, đó là vì kiểu áo này có tính ứng dụng cao. Chị em chỉ cần thay đổi cách phối 1 chút là có ngay outfit hoàn toàn mới mẻ, phù hợp để diện ở bất cứ đâu, kể cả là đi làm, đi chơi hay đi học.

Dưới đây là 4 local brand Việt sở hữu những thiết kế baby tee vô cùng đẹp mắt mà chị em có thể tham khảo:

1. Numbers

Đa số baby tee của Numbers đều theo phong cách basic chuẩn tiêu chí: đơn giản và độc lạ. Các thiết kế thường được nhấn nhá bằng những câu quote ngắn gọn nhưng cực kỳ thú vị và đậm chất Việt, chẳng hạn như: Điệu đà, Đỏ tình Đỏ bạc, Ngốc,... Numbers chuộng sản xuất các mẫu áo có gam màu phổ thông (đen, trắng, xám, đỏ) vừa không kén người mặc vừa đa dạng lựa chọn cho chị em. Điểm cộng lớn của shop đó là hầu hết các item đều có nhiều kiểu dáng, từ baby tee ôm sát cho đến áo thun dáng dài. Nếu "đổ đứ đừ" 1 thiết kế nào đó của Numbers, chị em hoàn toàn có thể mua cùng kiểu nhưng nhiều size để phối đồ linh hoạt.

Giá thành dao động từ 440k, có thể xem là hơi đắt so với 1 chiếc áo baby tee theo phong cách tối giản. Nhưng nhờ sự độc đáo và đầu tư trong khâu thiết kế nên các mẫu áo của Numbers vẫn được nhiều người săn đón. Chẳng hạn như áo "I Still" được sử dụng công nghệ in đặc biệt, khi ra nắng hoặc được tia UV chiếu vào thì phần chữ "Sometimes" sẽ chuyển từ màu trắng sang màu hồng.

2. Pradise

Pradise là địa chỉ mua sắm quen thuộc của hội mặc đẹp Sài Gòn. Đây cũng là chiếc shop uy tín, hợp gu với những cô nàng yêu thích phong cách Y2K hoặc đơn giản là có đam mê mãnh liệt với croptop và baby tee. Các mẫu áo của shop có thiết kế trẻ trung với họa tiết bắt mắt, vừa mang vẻ ngọt ngào yêu kiều vừa toát lên sự năng động cá tính.

Chị em sẽ dễ dàng bỏ túi một vài gợi ý mặc đẹp, bởi vì shop bán đa dạng cả chân váy lẫn quần jeans - những item phổ biến, được phối nhiều nhất cùng baby tee. Nếu ưng ý cách mix&match của Pradies thì nàng có thể rút hầu bao để tậu nguyên combo sang xịn. Đây cũng là 1 cách lý tưởng để chị em tiết kiệm thời gian shopping, tự tin xuống phố với giao diện sành điệu.

Nơi mua: pradies.sg Giá: 200k - 300k

3. Madmind

Đam mê "áo em bé" nhưng lại thích phong cách cool ngầu thì chị em hãy thử quẹo lựa để tham khảo Madmind. Baby tee của shop hầu hết đều được kết hợp đan xen nhiều màu, hoặc có điểm nhấn ở phần tay và cổ để tăng vẻ nổi bật cho trang phục. Áo được làm bằng chất liệu premium cotton với độ co giãn cao, phom ôm nên cực kỳ tôn dáng người mặc.

Shop rất chuộng việc "khoe" tên brand ngay trên áo - với dòng chữ Madmind được sắp xếp theo bố cục đặc biệt, đem lại cảm giác hợp mắt và vô cùng xinh xắn. Nếu ưng bụng những thiết kế có phần quyến rũ gợi cảm thì Madmind chính là địa chỉ mà chị em nên note lại ngay. Điều quan trọng là giá của mỗi item chỉ dao động trong khoảng 170k nên không làm nàng phải đau ví.

Nơi mua: madmind.vn Giá: 145k - 170k

4. Moná

Moná sở hữu nhiều mẫu mã đa dạng, dạo quanh shop 1 vòng nàng sẽ dễ dàng lựa được item đúng ý. Baby tee của Moná được làm từ chất liệu cotton dày dặn cùng họa tiết in nổi vừa đẹp vừa bền. Thêm vào đó, điểm cộng "to đùng" là áo sử dụng kỹ thuật may trái chiều nên nàng thoải mái mặc được cả 2 mặt.

Ngoài mẫu chữ hoặc quote ngắn thì họa tiết gấu chính là một trong những thiết kế đặc trưng của Moná. Không dừng lại ở những họa tiết đơn điệu, Moná còn tích cực cho ra mắt nhiều kiểu dáng mới lạ, đảm bảo chiều lòng mọi sở thích cũng như phong cách thời trang của chị em. Về giá thành, baby tee ở đây được bán với giá ngon-bổ-rẻ, chỉ từ 99k - 239k là nàng đã có cơ hội rinh loạt item xinh xắn về tủ đồ.

Nơi mua: monasaigon Giá: 99k - 239k

Ảnh: Instagram