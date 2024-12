Tránh ngay 3 không để xác thực sinh trắc học một phút xong ngay!

Để xác thực sinh trắc học bằng KYC (Know Your Customer) và NFC (Near Field Communication) một cách đơn giản và nhanh chóng, người dùng lưu ý tránh ngay 3 không bên dưới và đừng quên tải ngay app ShopeePay liền tay bạn nhé!

3 không dành cho người dùng thực hiện KYC tài khoản

Bạn cần lưu ý, khi thực hiện KYC tài khoản thì không nghiêng đầu và không di chuyển khi thực hiện KYC. Ngoài ra, còn điểm lưu ý thứ ba chính là không trang điểm quá lòe loẹt khi thực hiện KYC, vì khả năng camera của app sẽ Không thể nhận ra khuôn mặt bạn vào những lần tiếp theo.

3 không cần lưu ý khi thao tác xác thực bằng KYC.

Người dùng cần điều chỉnh khuôn mặt vừa với khung tròn hiển thị trên điện thoại và làm theo hướng dẫn của app. Đặc biệt nhớ đứng ở nơi có ánh sáng tốt để camera bắt nét nhanh.

3 không dành cho người dùng thực hiện NFC tài khoản

Người dùng lưu ý không đặt con chip vào camera trước của điện thoại và không di chuyển điện thoại quá nhanh để thiết bị kịp kết nối và nhận diện. Đặc biệt, người dùng không sử dụng điện thoại đen trắng để thao tác NFC mà hãy tìm thiết bị hỗ trợ đầy đủ tính năng phục vụ cho việc xác thực sinh trắc học tài khoản.

3 không cần lưu ý khi thao tác xác thực bằng NFC.

Người dùng cần đặt con chip trên CCCD vào đúng vị trí camera phía sau của thiết bị điện thoại thông minh có hỗ trợ NFC.

