Tranh cãi nghi vấn aespa “tỷ muội tương tàn”: Winter chơi chiêu lạ quyết lấn át màn đại náo của Karina tại Milan Fashion Week?

Vào hôm 15/1, cộng đồng mạng xứ kim chi xôn xao trước nghi vấn Karina - Winter (aespa) bất hòa, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tin đồn bắt nguồn từ động thái đáng chú ý của Winter ngay sát thời điểm thành viên cùng nhóm Karina có màn xuất hiện xuất thần ở Milan Fashion Week mới đây.

Theo đó, chỉ ít giờ sau khi Karina tỏa sáng, gây náo loạn ở Milan vào tối 14/1 (giờ Hàn), Winter bất ngờ “spam” hàng loạt tin nhắn cho người hâm mộ qua ứng dụng Bubble: “Tôi sắp đi ngủ rồi đây”, “Chúc ngủ ngon nha”, “Hẹn gặp các bạn vào ngày mai”, “Phải rồi, ca khúc Regret of the Times sẽ phát hành vào ngày mai”, “Ah...”, “Tôi muốn ngủ”, “Ngày mai tôi sẽ quay lại và nhắc mọi người về việc phát hành Regret of the Times”... Ngay sau động thái “spam” nói trên, tin đồn Winter chơi chiêu lạ nhằm chiếm spotlight của Karina đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội.

Winter gửi “cơn mưa” tin nhắn cho người hâm mộ trên 1 ứng dụng...

... ngay gần thời điểm người chị em cùng nhóm Karina đại náo Milan Fashion Week

Karina được khán giả chào đón nồng nhiệt tại Tuần lễ thời trang

Winter - Karina vừa vướng nghi vấn bằng mặt nhưng không bằng lòng

Thậm chí, 1 bài đăng với tiêu đề “Winter gửi hàng loạt tin nhắn trên ứng dụng Bubble nhằm ngăn cản Karina tỏa sáng” đã trở nên viral tại Hàn Quốc mới đây, hút về tới hơn 55 ngàn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trên các diễn đàn, netizen tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Winter - Karina “tỷ muội tương tàn”, cạnh tranh gay gắt trong sự nghiệp. 1 số netizen cho rằng động thái của Winter cho thấy cô muốn hơn thua với người chị em cùng nhóm.

Nhưng phần lớn cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực Winter khi cho rằng hành động của cô hoàn toàn bình thường, không đáng bị chê trách: “Karina xuất hiện ở sự kiện vào lúc 10 giờ tối (giờ Hàn), còn Winter gửi tin nhắn lúc 2 giờ sáng (giờ Hàn). Nếu Winter muốn gây sự chú ý thì cô ấy phải hành động trùng thời điểm Karina xuất hiện chứ”, “Winter chỉ nhắn tin cho những fan theo dõi cô ấy trên ứng dụng thôi. Động thái này làm sao có thể gây ảnh hưởng lớn tới mức chiếm được spotlight của Karina trên mặt trận truyền thông. Sao nhiều người cứ thích làm quá vậy nhỉ”, “Tôi chỉ thấy Winter đang rất chăm tương tác với fan, chỉ vậy thôi”...

Phần lớn khán giả cho rằng Winter không đáng gây tranh cãi với hành động gửi hàng loạt tin nhắn cho fan

Nguồn: Kbizoom