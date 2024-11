Tranh cãi kịch liệt về "babyboo"

Mới đây trên mạng xã hội Threads, netizen tranh cãi kich liệt về topic: “babyboo mà HIEUTHUHAI nhắc đến trong lời bài hát có phải ám chỉ người yêu hiện tại hay không?”.

HIEUTHUHAI và bạn gái Tăng Mỹ Hàn.

Theo đó, một tài khoản đưa ra quan điểm: “babyboo mà Hiếu nhắc đến trong bài hát Lấy Cây Dù (Mượn rượu tỏ tình - pv) là để chọc Negav - ‘Không cô đơn như Negav. Anh gặp ngay my babyboo’. Vì Negav có bài babyboo chứ không ám chỉ ai hết bạn. Và đó là từ tiếng Anh, ai dùng cũng được hết mà”.

Trên thực tế, Negav từng phát hành một MV lấy tên babyboo từ 4 năm trước - hiện đang thu về 1,7 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngay lập tức, chia sẻ này thu hút lượng tương tác cao trên Threads, trong đó chủ yếu là những bình luận bàn tán, tranh cãi về chuyện “babyboo có phải là biệt danh của bạn gái HIEUTHUHAI và anh dùng từ này để ngầm công khai bạn gái” như cách mà mọi người đang mặc định?

Có 1 nhóm cho rằng từ "babyboo" không phải chỉ Tăng Mỹ Hàn mà là... người yêu cũ của HIEUTHUHAI vì nam ca sĩ sáng tác ca khúc có đoạn "lấy cây dù" vào năm 2020, lúc vẫn còn hẹn hò với người yêu cũ. Tin vào lập luận này, số fan quá khích trên bỗng quay sang toxic Tăng Mỹ Hàn vì cho rằng cô đặt tên tài khoản MXH hiện tại có cụm từ này là để điều hướng dư luận, khiến mọi người nghĩ HIEUTHUHAI gọi mình là "babyboo".

Tăng Mỹ Hàn (sinh năm 2003), được cho là bạn gái hiện tại của HIEUTHUHAI, cũng đặt tên tài khoản TikTok chính thức và duy nhất với hơn 1,4 triệu follower của mình là "babyboo11" và được nhiều người gọi tắt là babyboo. Tên gọi này cũng được một số brand thời trang sử dụng để quảng bá khi Tăng Mỹ Hàn trở thành mẫu ảnh hợp tác trong các bộ hình thời trang của họ.

Tuy nhiên, Tăng Mỹ Hàn chưa bao giờ chính thức lên tiếng làm rõ việc này, rằng nickname của cô là có trước hay sau khi yêu HIEUTHUHAI và nó có ý nghĩa gì sâu xa hơn hay không?

Tăng Mỹ Hàn vốn gắn liền với nickname babyboo

Tăng Mỹ Hàn đặt tên TikTok của mình là Babyboo11.

Ngoài TikTok,các nền tảng khác như Facebook, Instagram, cô nàng để tên “Tăng Mỹ Hàn” hoặc “kjmbae”.

Trước những tranh cãi xoay quanh tên gọi babyboo và những lùm xùm mới đây, FC Tăng Mỹ Hàn đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân. Trong đó, có phần khẳng định: “Từ babyboo là một từ tiếng anh, không của riêng ai cả, cũng không phải của riêng chị Hàn (Tăng Mỹ Hàn - pv)".

FC Tăng Mỹ Hàn lên tiếng trên trang fanpage hơn 11K người theo dõi. FC này được Tăng Mỹ Hàn ollower trên cả TikTok lẫn Instagram và thường xuyên tương tác với nhau.

Về phần HIEUTHUHAI, trong một lần đi diễn khi được khán giả thắc mắc về cái tên "babyboo", được anh sử dụng trong lời bài hát, anh lý giải: “Tại vì đi show mọi người gọi từ đó hoài à”.

Trên thực tế, mỗi lần nam rapper đi diễn, nhiều khán giả vẫn đồng thanh gọi "babyboo" và cho rằng đây là cách để anh "khẳng định chủ quyền", thể hiện tình cảm với bạn gái khi không công khai người yêu. Không ít đồng nghiệp như Trường Giang, Kiều Minh Tuấn,... từng ẩn ý cái tên này khi nhắc đến chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI từng lên tiếng lý giải về việc anh viết, gọi babyboo trong bài hát. Nguồn: langleshowbiz.

Vậy, cái tên “babyboo” là dành cho ai hay thật sự có phải là cách HIEUTHUHAI công khai bạn gái hay không vẫn đang là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.

Một số bình luận từ netizen ở thời điểm hiện tại:

- "Babyboo là dành cho người yêu cũ đó, vì hát bài đó lúc còn yêu người cũ mà, chả lẽ dành cho người mới hả bạn. Bài có từ 4 năm trước rồi".

- "HIEUTHUHAI hay chị N. nói? Trong khi rõ ràng trong nguyên văn câu rap ý là để chọc Negav vì Negav có bài babyboo, tự các bạn suy luận bài đó dành cho ai đó chứ có cơ sở nào cho việc đó đâu".

- "Babyboo là tên bài hát của Negav lúc còn bên Tổ Quạ, trước khi King of Rap luôn, sau đó ở King of Rap Hiếu hay gọi babyboo lúc bên người yêu cũ. Dù biết là từ chung Hiếu hay dùng nhưng bạn ấy lấy làm name là không tinh tế, kiểu như không xác nhận là bạn gái Hiếu nhưng ngầm khoe".

- "Tự nhiên kêu hám fame, cô ấy đổi trước khi mà mọi người nhận ra chữ babyboo có trong bài của Hiếu nữa lúc Hiếu bắt đầu nổi hơn mọi người mới chú ý vào rồi tự mọi người mặc định babyboo là chị ấy xong nói nặng lời quá trời chứ chị ấy có làm gì đâu".

- "Giờ ra bài hát nào, vào thời điểm nào có nhắc một từ cố định là ám chỉ người yêu hiện tại à. Lúc yêu ai, nhắc từ đó, là mặc định của người đó sao? Làm gì có chuyện đó. Ngay cả bà Tăng Mỹ Hàn cũng có bao giờ tự nhận từ đó là của bà ấy đâu. Từ đó dùng chung mà".

- "Mình thấy mọi người cứ tự đặt rồi gán ghép thôi. Quá mệt rồi".

Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện đang gây tranh cãi quanh "babyboo"?