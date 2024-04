Trang phục mới của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Với những thành tích vẻ vang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.