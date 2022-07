Trấn Thành xám mặt vì câu hỏi "nhạy cảm" của Hari Won

Tiếp tục gây sốc về độ chịu chơi, "Ca sĩ mặt nạ" đã mang từ tuyệt tác bất hữu thế giới đến giọng ca độc nhất tại Việt Nam lên sân khấu tập 3 khiến Hội đồng cố vấn lẫn fan yêu nhạc phải ngỡ ngàng. Lần đầu đến với chương trình với vai trò cố vấn khách mời, Hari Won không khỏi choáng trước sự đầu tư "khủng" của chương trình, cô còn phải nể phục những nghệ sĩ khi chịu tham gia hóa thân tranh tài. Ngồi ghế cố vấn cùng vợ, Trấn Thành không giấu được sự hào hứng và cực mong chờ đến thời khắc được "lật mặt" các nhân vật. Về phần Wowy, anh cảm thấy vô cùng biết ơn vì có thể góp mặt tại chương trình để "mở rộng tầm mắt và màng nhĩ" của mình.

Hội đồng cố vấn của chương trình gồm: Hari Won, Tóc Tiên, Trấn Thành và Wowy

Ngay từ khi xuất hiện, Phượng Hoàng Lửa đã khiến hội đồng cố vấn phải phát "Wow" vì thần thái uy nghiêm của mình. Với loạt hint được tung ra trong đoạn video giới thiệu đủ khiến hội đồng cố vấn phải rối trí và nhanh chóng liên tưởng đến cái tên Thu Minh. Phần trình diễn ca khúc "Kiếp nào có yêu nhau" khiến người nghe phải sởn người ngay từ những nốt đầu tiên Phượng Hoàng Lửa cất lên. Giọng hát dày, đầy nội lực cùng kỹ thuật xử lý thanh nhạc điêu luyện đã giúp chất giọng của Phượng Hoàng Lửa cực thăng hoa và chạm đến trái tim người nghe.

Trước một tiết mục quá đẳng cấp và không thể xuất sắc hơn của Phượng Hoàng Lửa, cố vấn Trấn Thành đã phải cúi mình bái phục, còn Tóc Tiên cũng phải thổn thức và cố kìm nén cảm xúc. Quá bất ngờ trước giọng hát của nhân vật, nữ cố vấn xin được phép đứng, cô bồi hồi nói: "Em không nghĩ là chương trình có thể đem đến nhiều xúc động kinh khủng cho em đến như vậy". Một lần nữa cả Tóc Tiên và Trấn Thành có đồng đáp án và quyết giữ kín để khán giả có thể suy đoán. Tràn đầy tự tin, Tóc Tiên còn khẳng định rằng đây là thần tượng của mình và cô không thể đoán sai thần tượng.

Phượng Hoàng Lửa

Nghe tới đây, Trấn Thành liền "khịa" luôn: "Trời! Thần tượng mà đoán sai chắc mắc cỡ lắm!". Tuy nhiên, sau màn hỏi đáp cùng Phượng Hoàng Lửa và nhận được sự xác nhận của nhân vật rằng cả 2 từng ở chung khách sạn càng giúp cô gia tăng tự tin vào đáp án của mình. Thậm chí trước tuyên bố của Trấn Thành nếu đoán sai sẽ không tiếp tục nghe nhạc, Tóc Tiên chơi lớn cược luôn nếu đoán sai sẽ bỏ nghề khiến Hari Won phải kêu trời.

Dẫu lúc đầu, Wowy đã suy luận đến sự xuất hiện của Hồng Nhung tại chương trình nhưng sau khi thu thập những dữ liệu liên quan đến cuộc đời nhân vật thì Wowy đoán Phượng Hoàng Lửa có thể là Thu Minh. Không hề thua kém, Hari Won cũng đã đưa ra được đáp án, thậm chí cô còn đưa ra câu hỏi nghi vấn cực sốc:"Chị có bao giờ đến nhà em kêu anh Thành nằm xuống dưới đất...?" khiến A Xìn phải xám mặt còn Phượng Hoàng Lửa thì xin luôn từ chối trả lời. Chi tiết đáng chú ý về danh phận thật sự của Phượng Hoàng Lửa như từng là nàng thơ của 1 nhạc sĩ và hint taxi, cùng giọng hát đẳng cấp khiến các cố vấn vững tin vào đáp án riêng của mình về giọng hát thuộc tầm độc nhất Việt Nam này.

Chưa xét về giọng hát nhưng nhân vật chiếm trọn spotlight tuần này về độ mặn và trình độ "cà khịa" chắc chắn phải trao cho Bướm Mặt Trăng. Bí ẩn ngay từ khi xuất hiện, Bướm Mặt Trăng khiến Trấn Thành hốt hoảng với loạt sổ đỏ mà mình sở hữu còn nhiều hơn Lý Nhã Kỳ. Với ngoại hình tròn trịa, Bướm Mặt Trăng càng khiến Trấn Thành đặt thêm nghi vấn về giới tính. Loạt hint từng tham gia cuộc thi âm nhạc và dòng nhạc chính không phải là bolero càng gây lú cực mạnh cho người xem lẫn hội đồng cố vấn.

Ca khúc "Keep me in love" khiến dàn cố vấn cực phấn khích vì chất giọng và phong thái biểu diễn của chú Bướm được Trấn Thành đặt tên là "Bướm Delay". Sự mặn mòi toát ra từ trong mọi câu nói, nhân vật Bướm Mặt Trăng khiến ai cũng phải thích thú. Xứng danh khắc tinh của Tóc Tiên, nhân vật Bướm Mặt Trăng liền tung ra những cú khịa sắc ra miếng làm cô nàng sợ hãi cầu cứu Trấn Thành. Dù biết sai nhưng Tóc Tiên vẫn phải hé lộ đáp án của mình đó là cái tên Bảo Trâm. Wowy thì mạnh dạn đoán Siu Black khiến cả phim trường té ngửa. Hari Won khiến Trấn Thành phải ngạc nhiên và nể khi không chỉ đoán được nhân vật Bướm Mặt Trăng là ai mà còn có cùng đáp án với mình đó là Trung Quân.

Ba nhân vật còn lại xuất hiện tại tập 3 "Ca sĩ mặt nạ" khiến hội đồng cố vấn phải hoang mang vì quá khó đoán. Trái ngược với sự đáng yêu và tinh nghịch của ngoại hình, giọng hát của nhân vật Tí Nâu gây bất ngờ cực mạnh. Với khả năng bẻ giọng của mình, Tí Nâu khiến ca khúc "Thích em hơi nhiều" khoác lên 1 màu sắc thật khác biệt và lạ tai. Cả phần trình diễn đã biến sân khấu chương trình thành 1 buổi dạ vũ đầy vui nhộn. Đánh đố hội đồng cố vấn cực mạnh, Tí Nâu liên tục lắc đầu phản bác cho câu hỏi Yes/ No của các cố vấn, cùng việc cố tình bẻ giọng càng khiến hội đồng cố vấn thêm khó khăn đưa ra phán đoán. Hari Won đã phải thốt lên: "Thôi bó tay nha!", còn Trấn Thành cũng ngậm ngùi vì đoán không ra.

Tí Nâu

Nhân vật sở hữu ngoại hình cool ngầu và đường phố nhất chương trình đã chịu lộ diện tại tập 3. Với những dữ kiện ban đầu do chương trình đưa ra, cả hội đồng cố vấn khá mơ hồ và chưa tự tin đưa ra phán đoán về nhân vật Nhím Uiza. Riêng Trấn Thành cảm nhận đây không phải là ca sĩ mà là một nghệ sĩ hát hay. Nghe đến đây, MC Ngô Kiến Huy liền nhớ ngay chi tiết đường băng xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu và liên tưởng đến Tiến Luật khiến ai cũng phải bật cười.

Nhím Uiza

Xứng danh nhân vật lộng lẫy số 1 tại chương trình, Kỳ Đà Hoa khiến Trấn Thành phải thốt lên: “Bắp ơi! Anh chỉ nghĩ em là người chói nhất cho đến khi Kỳ Đà xuất hiện”. Với chất giọng gợi cảm và quyến rũ, ca khúc "Bóng mây qua thềm" qua màn thể hiện của Kỳ Đà Hoa càng trở nên bắt tai và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Kỳ Đà Hoa

Với chất giọng đặc biệt cùng dữ liệu socola xuất hiện trong video giới thiệu, Hari Won liền suy luận đến màu da và nhận được lời khen ngợi từ Trấn Thành: "Vợ thật là thông minh!". Wowy thì khóc thét vì phạm sai lầm lỡ ghi cái tên Phương Thanh vào đáp án ban đầu.

Khép lại 5 phần thi bùng nổ, kết quả bình chọn từ hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay thì tại lượt bình chọn đầu tiên, nhân vật dẫn đầu là Phượng Hoàng Lửa với 45,45 %. Ở vị trí thứ 2 với 18,18% là Bướm Mặt Trăng, theo sát sau đó với 17,17% là Kỳ Đà Hoa, chỉ cách nhau 1% Tí Nâu xếp vị trí thứ 4 với 10,10%, tạm ở vị trí cuối bảng là Nhím Uiza với 9,1% kết quả bình chọn. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì còn 1 vòng thi nữa và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra tại vòng thi kế tiếp./.