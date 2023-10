Trấn Thành phản ứng nhanh ngay khi bé An - Hùng Thuận nhắc vụ "bao rạp" giữa họp báo

Tại buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, Trấn Thành rơi vào tình huống bất ngờ khi Hùng Thuận nhắc đến cụm từ bao rạp xem phim. Cụ thể, sau khi bày tỏ cảm xúc vì được xem phim Đất rừng phương Nam tại buổi chiếu đặc biệt dành cho báo chí, Hùng Thuận lại xin phép được đặt câu hỏi cho Trấn Thành.

Hùng Thuận nói: "Theo lời tâm sự của Trấn Thành thì khi nhận kế hoạch sản xuất phim Đất rừng phương Nam, Trấn Thành rất lo lắng. Vậy thì bây giờ Trấn Thành cảm giác như thế nào? Cái lo lắng đó có còn hay không? Và với Trấn Thành, cảm thấy như vậy là đã chưa".

Trấn Thành

Trấn Thành đáp: "Anh Dũng anh đi quay sao thì ở nhà em làm hậu kỳ, em gom gạo, em nấu cơm vậy thôi. Còn muốn trả lời câu hỏi của anh Thuận là em có hết lo hay không, thì phải để sau tối 13/10, phòng vé báo số vé bao nhiêu em mới biết được là còn lo hay không. Nếu quý vị thương, sau ngày 13 chỉ cần phòng vé nó tốt là tự dưng cười tươi liền".

Ngay lập tức, Hùng Thuận hỏi Trấn Thành nghĩ sao về việc nam diễn viên sẽ bao một rạp và mời mọi người đi xem phim Đất rừng phương Nam. Bị hỏi bất ngờ nhưng Trấn Thành vẫn điềm tĩnh trả lời, anh nói ngay:

"Trời trời, quý vị ơi, nói gì nữa? Bé An năm nay đã 40 tuổi rồi, còn gì hạnh phúc hơn. Bé An bao nguyên rạp đi coi. Anh bao rạp nào? Đừng nói anh bao rạp này nha, bao rạp này là mệt nha".

Dù không trực tiếp nhắc đến vụ lùm xùm của Trấn Thành nhưng câu hỏi từ phía Hùng Thuận làm khán giả nghĩ ngay chuyện Trấn Thành bị chỉ trích vì "bao rạp CGV xem phim" hồi đầu năm 2023. Dẫu đến cuối cùng, Trấn Thành và phía CGV đã giải thích rõ ràng vụ việc nhưng A Xìn vẫn nhận hàng tá lời chê bai.

Hùng Thuận

Đất rừng phương Nam là 1 trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và những con người miền Tây hiền lành, chất phác.