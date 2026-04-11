Trần Đô Linh và Điền Hi Vi bất phân thắng bại khi đụng đầm local brand Việt

Trong làng giải trí Hoa ngữ, những màn "đụng hàng" trang phục chưa bao giờ hết nóng, đặc biệt khi hai mỹ nhân sở hữu phong cách đối lập cùng diện một thiết kế. Mới đây, Trần Đô Linh và Điền Hi Vi đã khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt khi cùng lựa chọn một mẫu đầm đến từ local brand Việt - và màn so kè này thực sự "bất phân thắng bại".

Cụ thể, cả hai cùng diện thiết kế Halter Neck Dress đến từ DD Atelier by DING DANG - một thương hiệu nội địa đang dần ghi dấu ấn trên bản đồ thời trang. Thiết kế này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp tinh tế giữa cảm hứng truyền thống và hơi thở hiện đại. Phần cổ yếm (halter neck) gợi nhớ đến áo yếm quen thuộc trong trang phục Á Đông, trong khi phần chân váy phồng lại mang đến cảm giác bay bổng, nữ tính như một đóa hoa đang hé nở.

Không chỉ dừng lại ở phom dáng, chất liệu cũng là điểm cộng lớn của thiết kế. Lớp vải nhung mềm mại được đính kết cườm tỉ mỉ, tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sang trọng. Chính sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại đã giúp chiếc đầm trở nên nổi bật, dễ dàng chinh phục cả những ngôi sao khó tính.

Với Trần Đô Linh, cô lựa chọn phiên bản tông hồng ngọt ngào - gam màu vốn gắn liền với hình ảnh dịu dàng, thanh thuần. Nữ diễn viên kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa, uốn xoăn nhẹ, tạo nên tổng thể mềm mại và nữ tính. Layout này giúp cô tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, đồng thời giữ được vẻ trong trẻo đặc trưng. Có thể nói, Trần Đô Linh mang đến một hình ảnh như "nàng thơ", nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thu hút.

Trong khi đó, Điền Hi Vi lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Cô chọn phiên bản tông xanh ngọc - gam màu vừa tươi mát vừa nổi bật, giúp làn da thêm phần rạng rỡ. Kiểu tóc búi lệch được Điền Hi Vi lựa chọn không chỉ giúp khoe trọn bờ vai mảnh mai, mà còn tạo cảm giác thanh thoát, trưởng thành hơn. Tổng thể của cô mang hơi hướng hiện đại, có phần sắc sảo và cá tính hơn so với đối thủ.

Chính sự khác biệt trong cách lựa chọn màu sắc và tạo hình đã khiến màn "đụng váy" này trở nên thú vị. Nếu Trần Đô Linh ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh thì Điền Hi Vi lại nổi bật với thần thái tươi tắn, đầy sức sống. Hai phong cách, hai cá tính, nhưng đều tôn lên được vẻ đẹp riêng mà thiết kế mang lại.

Đây cũng là minh chứng cho việc một thiết kế đẹp không chỉ nằm ở bản thân nó, mà còn ở cách người mặc "kể câu chuyện" thông qua trang phục. Cùng một chiếc đầm, nhưng khi được đặt lên hai người khác nhau, lại tạo ra hai hình ảnh hoàn toàn riêng biệt - và đó chính là điều làm nên sức hấp dẫn của thời trang.

Đáng chú ý hơn, việc một local brand Việt như DD Atelier by DING DANG được hai mỹ nhân Hoa ngữ lựa chọn cũng là tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy thời trang Việt ngày càng có sức lan tỏa, không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn dần chinh phục các ngôi sao quốc tế. Những thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông, khi được xử lý khéo léo, hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn.

Tựu trung lại, màn "đụng đầm" giữa Trần Đô Linh và Điền Hi Vi không phải là cuộc chiến phân thắng bại, mà là màn trình diễn của hai phong cách khác nhau trên cùng một thiết kế. Một bên ngọt ngào, một bên nổi bật, mỗi người một vẻ khiến người xem khó lòng lựa chọn.

Còn bạn thì sao? Giữa vẻ đẹp dịu dàng của Trần Đô Linh và thần thái tươi mới của Điền Hi Vi, ai mới là người khiến bạn ấn tượng hơn khi cùng diện thiết kế này?