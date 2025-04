Tràn bộ nhớ với loạt khoảnh khắc “Bé siêu khỏe, vượt thử thách lớn khôn”

Niềm hạnh phúc của mẹ là khi nhìn thấy con khoẻ khoắn, vui vẻ mỗi ngày. Khi con siêu khoẻ, con được tự do khám phá thế giới, được học hỏi những điều thú vị mỗi ngày, được kết bạn để thoả sức vui đùa, luôn tràn đầy năng lượng, tự tin chinh phục mọi kỹ năng, tham gia mọi hoạt động con yêu thích. Đó là cách mà một em bé siêu khoẻ phát triển toàn diện.

Đánh dấu hành trình lớn khôn cùng con

Vận động chính là một trong những chìa khoá quan trọng bên cạnh dinh dưỡng và giấc ngủ, tạo tiền đề để con cao lớn, thông minh hơn, tăng cường sức đề kháng và giảm tình trạng ốm vặt. Bằng việc quan sát, đồng hành cùng con mỗi ngày, ba mẹ có thể dễ dàng nhận ra một vài dấu hiệu thường thấy khi con đạt được trạng thái phát triển tốt nhất.

Luôn đồng hành cùng mẹ và bé trong hành trình nuôi dưỡng bé lớn khôn, Morinaga hiểu rằng bên cạnh phát triển về thể chất, tăng cường hệ miễn dịch, một em bé siêu khoẻ còn có nhiều cơ hội để khám phá thế giới. Bé sẽ ra sức trải nghiệm, luôn muốn tự mình tìm tòi những quy luật mới mẻ, không ngừng phát huy trí tưởng tưởng phong phú. Thông qua trò chơi và những trải nghiệm đó, cũng chính là cách giúp bộ não của con phát triển, học hỏi và lớn lên mỗi ngày.

Đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn

Với chiến dịch Mẹ Khoe Bé Siêu Khỏe - Vượt Thử Thách Lớn Khôn, Morinaga mong muốn truyền tải thông điệp tích cực, khuyến khích các bậc phụ huynh hãy dành thời gian bên cạnh con nhiều hơn, cùng con trải qua những dấu mốc quan trọng và vô cùng ý nghĩa này. Bởi hơn ai hết, trong những năm tháng đầu đời, ba mẹ chính là cả thế giới của đứa trẻ, là người bạn mà con cần có nhất.

Khởi động chiến dịch là chuỗi sự kiện ngày hội thể thao mà Morinaga đồng hành cùng ban giám hiệu các trường mầm non: Trường Mầm non song ngữ Butterfly Kindergarten, trường Mầm non song ngữ Green School, hệ thống trường Montessori quốc tế Mỹ AMIS nhằm tạo sân chơi cho các "siêu anh hùng nhí" đáng yêu. Hơn cả một cuộc thi, đây còn là cơ hội để bố mẹ tham gia cổ vũ, cùng con vượt qua những thử thách, ăn mừng cho những thành quả có được bởi sự nỗ lực của con.

Khoảnh khắc chiến thắng được ghi nhận bởi tấm huy chương khắc tên của riêng con cùng với sự đồng hành của ba mẹ có lẽ sẽ là ký ức đẹp đẽ đi theo con suốt hành trình khôn lớn.

Tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đồng đội và những "người bạn đặc biệt" mà con yêu quý nhất trên đời.

Ông Đỗ Tuấn Trung - Giám đốc Điều hành hệ thống trường Montessori quốc tế Mỹ AMIS (áo xám bên phải) đã chia sẻ về sự kiện của nhà trường với sự đồng hành của Morinaga: "Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh vai trò của giáo dục nền tảng, rèn luyện tư tưởng đạo đức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và đất nước từ sớm. Thấm nhuần tư tưởng đấy, AMIS Sports Day được tạo ra không đơn thuần là một sân chơi thể thao – mà là nơi gieo mầm cho tinh thần công dân tích cực: dám thử thách, biết tôn trọng luật chơi, chơi hết mình nhưng không quên sẻ chia và đoàn kết. Đây chính là bước đầu để hình thành nên những con người có trách nhiệm và phẩm chất – như tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: Phát triển con người toàn diện phải bắt đầu từ khi còn thơ bé."

Săn ngay huy chương bé siêu khoẻ khắc tên của riêng con

Không dừng lại tại đó, Morinaga còn tiếp tục tạo một sân chơi online mang tên Mẹ Khoe Bé Siêu Khoẻ, Vượt Thử Thách Lớn Khôn mở ra cơ hội kết nối, nơi ba mẹ có thể thỏa thích khoe muôn vàn khoảnh khắc của những "siêu anh hùng" nhí, mạnh mẽ, đáng yêu và nhận ngay về chiếc huy chương chứng nhận "bé siêu khỏe" siêu ngầu với tên bé yêu được hiện diện ngay trên chiếc huy chương này.

Rất đơn giản, bằng cách chia sẻ hình ảnh thể hiện tinh thần bé siêu khỏe của con, kèm theo một câu chuyện nhỏ về hành trình trưởng thành đầy cảm xúc này và gửi đến Morinaga tại đây https://morinagalemay.com.vn/besieukhoechallenge/

Đó có thể là khoảnh khắc con học được thêm một kỹ năng mới, luyện tập một môn thể thao mới, hay chỉ đơn giản là khám phá ra một "bí ẩn" thú vị. Mỗi tuần, huy chương Bé Siêu Khỏe sẽ được trao tặng cho những bài viết ấn tượng, và đạt đủ những tiêu chí của chương trình. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều phần thưởng đặc biệt sẽ được trao vào cuối chương trình.

Cùng tham gia chia sẻ những hình ảnh quý giá của con, ba mẹ đã cùng Morinaga lan toả thông điệp về sự đồng hành quý giá nhất mà mỗi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được.

Morinaga Milk là tập đoàn tiên phong nghiên cứu và thành công bổ sung Lactoferrin vào trong các sản phẩm dinh dưỡng, mở ra tương lai cho các sản phẩm hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cho bé nền tảng đề kháng vững chãi những năm đầu đời. Lactoferrin là một loại protein có rất nhiều trong sữa non của mẹ, như tấm khiên vững chắc giúp ức chế sự phát triển của các hại khuẩn, đồng thời hỗ trợ các vi khuẩn có lợi phát triển, qua đó hỗ trợ hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể được tốt hơn.Các nghiên cứu còn cho thấy việc bổ sung Lactoferrin vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ em có thể giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí Pediatrics năm 2020 đã chỉ ra rằng việc sử dụng Lactoferrin trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ đã giúp giảm tần suất nhiễm trùng đường ruột.

Với uy tín và chất lượng được chứng minh qua thời gian, sữa Morinaga không chỉ là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển của bé yêu.





Đừng bỏ lỡ cơ hội gia nhập hội "Mẹ Khoe Bé Siêu Khoẻ - Vượt Thử Thách Lớn Khôn" và săn huy chương khắc tên con ngay hôm nay.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA LÊ MÂY VIỆT NAM

Địa chỉ: 9-9A Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh