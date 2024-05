Trạm Cứu Hộ Trái Tim: An Nhiên giả vờ sảy thai để đổ tội cho mẹ chồng?

Trong tập 33 Trạm cứu hộ trái tim lên sóng tối nay, bà Xinh đã lật tẩy âm mưu mang bầu giả để lừa Nghĩa kết hôn của An Nhiên. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc bà tình cờ nghe được cuộc điện thoại của An Nhiên và bác sĩ, âm mưu ngụy tạo giấy siêu âm giả cho cái thai không hề tồn tại trong bụng cô nàng. Biết An Nhiên lừa dối gia đình mình, bà Xinh vô cùng tức giận. An Nhiên cố níu mẹ chồng để giải thích nhưng bà Xinh vẫn dứt khoát rời đi.

Lúc này, An Nhiên đã tự ngã lăn ra đất, sau đó ôm bụng ra vẻ đau đớn. Thấy vậy, bà Xinh cũng quay trở lại.

Tình huống này khiến người xem dự đoán, khả năng cao vì đã bị phát hiện nên An Nhiên sẽ giả vờ sảy thai để đổ tội cho mẹ chồng. Việc bà Xinh nghe được cuộc điện thoại của con dâu không có ai làm chứng. Nghĩa liệu sẽ chọn tin người mẹ tâm lý bất ổn của mình hay tin cô vợ vừa đăng ký kết hôn?

Bà Xinh tức giận khi phát hiện con dâu lừa dối

An Nhiên tự ngã ra đất ăn vạ, ngụy tạo chuyện sảy thai?

Về phía An Nhiên, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, việc "danh chính ngôn thuận" cô ả đã đạt được. Việc của An Nhiên hiện tại chỉ là làm sao "hợp thức hóa" được cái thai giả trong bụng, thì giờ bà Xinh lại tạo cho ả cơ hội để làm điều đó, chính là tuyên bố... sảy thai.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 33 lên sóng tối nay trên VTV3.