Trải nghiệm loa Harman Kardon Go + Play 3: Thiết kế bán nguyệt độc lạ, âm thanh "đậm đà"!

Harman Kardon là cái tên luôn tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác bởi họ có những sản phẩm mang thiết kế khá độc lạ, từ loa trong suốt, loa tròn dẹp cho đến loa di động với hình dáng túi xách thời trang mang tên gọi Go + Play. Tiếp nối người tiền nhiệm, Harman Kardon vừa ra mắt tại Việt Nam thế hệ Go + Play 3 với thiết kế làm nên tên tuổi cùng chất âm cải tiến.

Thiết kế tuy quen mà lạ

Go + Play 3 thừa hưởng thiết kế hình bán nguyệt từ các thế hệ trước nhưng đã được chế tác mềm mại và tinh tế hơn.

Khác biệt đầu tiên nằm ở quai sách dạng dẹp hai bên bằng nhôm và tròn hơn ở chính giữa cho cảm giác cầm chắc và vừa vặn trên tay. Sản phẩm được khắc ở bên quai nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu.

Phần tay cầm làm từ nhôm anodized chắc chắn, mang tính di động cao, thiết kế chạy dài xuống phần thân giữa với một mặt kính cường lực bóng bẩy. Các nút cảm ứng trên mặt kính bao gồm nút nguồn, tăng/giảm âm lượng, kết nối và gọi thoại sắp xếp trực quan cùng đèn báo thời lượng pin quen thuộc.

Bao bọc loa là một tấm lưới ê căng (écran) màu đen, làm từ vải Kvadrat cao cấp chống bụi, chống cháy cùng các đường nét vuông vức và góc cạnh mang đến thiết kế ưa nhìn.

Mặt sau của loa bao gồm các cổng kết nối quen thuộc như AUX, cổng cắm nguồn và cổng usb-C có thể sạc ngược cho các thiết bị khác. Bốn chân đế ở Go + Play Mini đã được thay bằng lớp cao su dày mang lại độ lì và bám chắc chắn khi đặt loa trên mặt phẳng.

Nhìn chung, kiểu dáng độc đáo của Harman Kardon Go + Play 3 dễ hài hòa với không gian nội thất hiện đại, ngoài phát nhạc còn có thể làm đồ decor sang chảnh cho căn phòng. Tuy nhiên, ngoại hình “quá khổ”, có phần hơi cồng kềnh sẽ khiến bạn phải suy nghĩ trước khi mang loa đi du lịch hoặc camping.

Chất âm dày dặn

Về thông số kỹ thuật, Harman Kardon Go + Play 3 trang bị 2x loa dải trung (midrange) kích thước 70mm, 2x loa dải cao (tweeter) 20mm, 1x loa siêu trầm (subwoofer) hướng sàn kích thước 130mm cho công suất tổng lên đến 160W.

Lý thuyết là thế còn thực tế thì chỉ nghe trực tiếp các bạn mới cảm nhận được sự mạnh mẽ trong âm thanh của loa to đến mức nào. Trong quá trình trải nghiệm, chỉ cần để âm lượng tầm 50%-70% là loa có thể phủ hết phòng với diện tích vừa và nhỏ.

Hệ thống củ loa bên trong bao gồm hai củ loa mid hai bên và hai củ treble hai bên, cho khả năng chơi nhạc stereo rõ ràng. Go Play 3 cũng được trang bị thêm 2 màng loa cộng hưởng thụ động ở phía trước và phía sau cho tiếng bass ấm và sâu.

Nhờ có trình điều khiển âm thanh nổi 3 chiều và loa trầm hướng xuống hoàn toàn mới, Go + Play 3 mang tới chất âm mạnh mẽ và sống động. Trường âm khá rộng và có thể cảm nhận được độ mở dần dần ngay từ các nốt nhạc đầu tiên vang lên, đặc biệt dải bass có nội lực tốt, có thể xuống sâu cùng với độ kiểm soát chắc. Cả về trung âm lẫn dải treble cũng được loa thể hiện tốt.

Trải nghiệm cho thấy, mức âm lượng vừa đủ sẽ cho âm sắc đủ "đẹp” để thưởng thức âm nhạc. Nếu mở âm lượng quá lớn, âm thanh sẽ bắt đầu có phần hơi nặng tai.

Những thay đổi đáng chú ý

Điều khác biệt trên cái mẫu loa Go + Play 3 này so với thế hệ tiền nhiệm là nhà sản xuất đã loại bỏ bộ sạc Adapter 19V – 3A và chuyển sang sử dụng nguồn điện trực tiếp 220W. Như vậy người dùng có thể tiết kiệm một khoản phí khi không phải mua thêm bộ sạc cho loa, trong khi trải nghiệm mang đi đây đó cũng tiện lợi hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Loa sở hữu viên pin dung lượng 3.000 mAh được nâng cấp hơn hẳn Go Play Mini cho thời gian chơi nhạc lâu hơn, không lo bị gián đoạn. Công nghệ 5.3 mới nhất hiện tại giúp bạn nghe nhạc từ điện thoại, tablet, laptop... với đường truyền ổn định cùng độ trễ thấp.

Nhìn chung, Harman Kardon Go + Play 3 không chỉ được hoàn thiện về thiết kế mà còn nâng cấp củ loa cùng các công nghệ tích hợp, cho chất âm ấn tượng hơn so với dòng Play + Go trước đó.