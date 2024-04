Trải nghiệm AI trên Galaxy Tab S9 Ultra, gái xinh công sở chốt hạ: "Tưởng không vui, mà vui không tưởng"

Chiếc máy tính bảng "siêu to" Galaxy Tab S9 Ultra của Samsung là một trong những đối thủ trực tiếp của iPad. Với sự xuất hiện của Galaxy AI thông qua bản cập nhật One UI 6.1, trải nghiệm trên chiếc tablet vừa được sướng tên "Thiết bị tiêu dùng có kết nối tốt nhất" (Best Connected Consumer Device) tại MWC 2024 lại còn thú vị hơn thế nữa.

Tác vụ văn phòng vui, mới lạ và thú vị!

Nếu như trước đây, Galaxy Tab S9 Ultra nổi tiếng với thiết kế phần cứng chỉn chu và cấu hình “ổn áp", bản cập nhật OneUI 6.1 mới nhất đã mang tới cho tablet cao cấp này khả năng tối ưu tác vụ nhờ Galaxy AI.

Khi được mang lên Galaxy Tab S9, một trong những tính năng nổi bật của Galaxy AI đem đến trải nghiệm thú vị cho người dùng là khoanh tròn để tìm kiếm

Với những người làm sáng tạo như Thục Anh, thao tác "Khoanh tròn" để tìm kiếm khi lướt web bằng Galaxy Tab S9 Ultra, đặc biệt là khi có sẵn chiếc bút S-Pen trong tay, khiến việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn rất nhiều.



“Thường phải lên Google search xong lọ mọ lên Pinterest và Instagram để tìm kiếm ý tưởng cho những content, Galaxy AI như mở ra một chân trời mới”, Thục Anh chia sẻ. “Nhờ có tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Galaxy Tab S9 Ultra, việc tìm nguồn của một bức ảnh hay các chi tiết design trở nên vô cùng đơn giản và nhanh hơn rất nhiều lần. AI cũng hỗ trợ mình trình bày các trang ghi chú một cách khoa học và đẹp mắt, nên chỉ mới dùng thời gian ngắn mình đã cho Galaxy AI vào list “chân ái" khi sáng tạo nội!”.

Gen Z công sở đánh giá, nâng cấp này thay đổi cách dân content creator như cô tương tác và kiếm tìm nội dung mỗi ngày. Thao tác nhanh gọn với kết quả trả về ngay lập tức.

Với Galaxy Tab S9 Ultra, việc lưu trữ ý tưởng cũng cô nàng cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng có thể ghi chú nhanh bằng S Pen, vẽ phác thảo ý tưởng, chụp ảnh hoặc quay video. Sau đó, tất cả dữ liệu này sẽ được lưu trữ trong ứng dụng Samsung Notes và có thể được truy cập mọi lúc mọi nơi.

“Là một người hay “note" hằng hà sa số nội dung để lên ý tưởng cho công việc, tuy nhiên mình lại khá lười khi phải tóm gọn các nội dung. Đôi khi loạt ý tưởng cứ tuôn ra xong để đó rồi trôi vào quên lãng mất luôn. Nhưng khá hay ho là Galaxy AI lại thay mình làm việc này khá tốt. Chỉ vài giây, mọi ý tưởng đã được list lại một cách chỉn chu", Thục Anh thành thật.

Từ tóm tắt những bài viết dài thành những ý chính ngắn gọn

Galaxy AI còn là cứu tinh cho việc chuyển đổi các ghi chú viết tay thành văn bản - vốn là ác mộng với nhiều người. “Bạn chỉ việc ghi chú đã tay, phần việc chuyển đổi sẽ do Galaxy AI đảm nhận. Dẫu vậy, với những chữ viết khó nhận ra, máy vẫn có thể nhận nhầm ra thành ký tự khác”, Thục Anh nói.



Cho đến chuyển chữ viết tay thành văn bản, Galaxy AI có thể cân mượt mà chỉ cần một chạm là xong!

Nhờ cặp “bài trùng” này nên Gen Z công sở xử lý các task được giao nhanh hơn, đua dealine giờ đây cũng nhàn rỗi hơn đôi chút.



Nghịch ngợm sửa ảnh dễ dàng!

Bên cạnh hỗ trợ công việc văn phòng, Samsung đã đem lại nét tươi mới với bộ công cụ chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên Galaxy Tab S9 series. Nhờ AI, việc xóa các chi tiết thừa trong ảnh giờ đây chỉ cần thực hiện trong vài thao tác nhanh gọn bằng bút S-Pen thay vì phải hí hoáy photoshop trên máy tính.

Điểm nổi bật của Galaxy Tab S9 chính là khả năng chỉnh sửa ảnh ảo diệu trong thời gian ngắn

Công cụ trợ lý chỉnh ảnh thông minh giúp Thục Anh rút ngắn thời gian chỉnh sửa hình ảnh rất nhiều

“Trải nghiệm khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là mình đã không cần thiết phải mang theo chiếc laptop cồng kềnh bên mình, thật sự là quá hữu dụng nếu muốn chỉnh ảnh sống ảo hay tạo content", Thục Anh chia sẻ trải nghiệm về việc edit ảnh trên Galaxy Tab S9 Ultra.



“Mình thể xóa những người hoặc sự vật ngoài mong muốn trong khung hình một cách nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của bức ảnh. Tuy nhiên, với các bức ảnh kích thước lớn, việc xử lý sẽ phải mất khá lâu, nên khuyên là các bạn hãy resize bức ảnh vừa đủ trước khi muốn chỉnh sửa gì đó", cô nàng Gen Z nói.

Trợ lý du lịch, phiên dịch "xịn xò"!

Với những người đam mê xê dịch hay học thêm ngôn ngữ mới, Galaxy Tab S9 Ultra với sự hỗ trợ từ AI cũng có thể cân cả hai vai, từ hướng dẫn viên lên hẳng lịch trình cho đến chuyên gia đa ngôn ngữ làm tour guide khi đi du lịch ngoại quốc.

“Trước chuyến đi thì hẳn ai cũng sẽ đau đầu với việc lên lịch trình và phải đọc hàng loạt bài review trên internet nhằm chọn ra những điểm đến và trải nghiệm ưng ý. Nhưng giờ mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều vì Galaxy AI có thể giúp mình tóm tắt những bài review siêu dài thành những gạch đầu dòng ngắn gọn chỉ trong nháy mắt”, Thục Anh bật mí. “Mình đã thử lên lịch cho chuyến đi dịp lễ 30/4-1/5 này".

Với Galaxy Tab S9 cùng tính năng "Phiên dịch viên" AI, dù không cần có kết nối mạng internet hay phải cài đặt thêm ứng dụng của bên thứ 3, bạn vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ tại nhiều quốc gia khác nhau.

Galaxy Tab S9 sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu âm và tự động dịch sang ngôn ngữ bạn muốn. Với các quốc gia mà người dân không sử dụng tiếng Anh phổ biến như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc,... tính năng này vô cùng hữu dụng, giúp bạn trò chuyện với người bản xứ một cách dễ dàng, tạm biệt những cử chỉ hay “body language” phức tạp.

Theo Thục Anh, Galaxy AI mang đến trải nghiệm khá mới mẻ, thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều. Các tính năng có sự hỗ trợ của AI này không chỉ giúp tối ưu hóa công việc mà còn cho cảm giác tiết kiệm thời gian, sành điệu, hiện đại hơn hẳn. Tuy vậy, chiếc máy Galaxy Tab S9 Ultra với màn hình hơn 14 inch có vẻ như hơi lớn, gây bất tiện khi thao tác cầm một tay.

