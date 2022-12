Trà My Idol có bí quyết gì khiến Chúng Huyền Thanh, Hạ Băng, Lưu Kim Ngân phải “xin vía” chăm con?

Vừa qua, thương hiệu nồi cơm điện nổi tiếng Cuckoo đã kết hợp cùng Trà My Idol trong đoạn clip quảng cáo của hãng "Siêu áp suất, chuẩn vị cơm". Đáng chú ý, màn xuất hiện lần này của nữ ca sĩ còn có sự góp mặt của hai "hot kid" Gia Hy và Gia Hưng - con ruột của giọng ca Cần lắm.



Sở hữu gương mặt đáng yêu, tính cách dễ thương, sự xuất hiện của Gia Hy - Gia Hưng luôn khiến khán giả theo dõi thích thú. Trong TVC lần này, hai cậu nhóc còn khiến các mẹ bỉm hào hứng vì độ "chịu ăn" của mình, đặc biệt là cậu út Gia Hưng.

Trà My Idol cùng các con trai Gia Hy, Gia Hưng là đại sứ của Cuckoo Vina trong năm 2023.

Trà My cho biết, bữa cơm hằng ngày của gia đình cô luôn có sự trợ giúp của chiếc nồi cơm điện áp suất cao tần Cuckoo. "Sản phẩm này là "bảo bối" đắc lực của tôi khi muốn nấu những món ăn ngon. Hạnh phúc của tôi là được nhìn hai bé Harry (Gia Hy), Hayden (Gia Hưng) tự giác ăn cơm ngoan ngoãn", nữ ca sĩ bày tỏ.



Cũng trong lần ra mắt TVC mới, Cuckoo Vina thông báo Trà My idol và gia đình là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng trong năm 2023. Nữ ca sĩ được xem như hình mẫu "hot mom" của showbiz Việt. Sau khi có gia đình, cô tập trung cho vai trò làm mẹ hai nhóc tỳ. Nếu như Gia Hy được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, tính cách điềm đạm, Gia Hưng lại được xem như một "cây hài" thứ thiệt. Cậu nhóc 3 tuổi gây chú ý bởi nét bụ bẫm, gương mặt hài hước, biết pha trò với nhiều biểu cảm thú vị. Gia đình Trà My Idol được nhiều khán giả yêu quý, bản thân nữ ca sĩ cũng được khen ngợi mẹ đảm của làng giải trí.

Do vậy, sau khi được Trà My tiết lộ bí quyết dùng nồi cơm điện Cuckoo cho những buổi ăn ngon chăm sóc gia đình, nhiều KOL cũng lần lượt "xin vía" chăm con. "Cả nhà chị My ăn ngon miệng quá,nhà em xin vía ăn ngon nha", gia đình Jay Quân - Chúng Huyền Thanh thích thú bày tỏ. Trong khi đó, Lưu Kim Ngân, Hạ Băng cũng tỏ ra hào hứng với chiếc nồi cơm điện Cuckoo: "Đúng là cơm ngon con thích, cho em xin vía ăn ngon cho Đậu Đậu nhà em nhé chị My ơi….", "Chu chòa… nhìn cả nhà chị My mukbang thích quá đi, cho nhà em xin vía ăn cơm ngon cho cháu nhé".

Gia đình Jay Quân - Chúng Huyền Thanh không ngần ngại "xin vía" ăn ngon của Trà My Idol.

Bên cạnh giai điệu bắt tai, đoạn clip cũng thể hiện không khí gia đình tươi vui trong buổi cơm với trợ giúp của nồi cơm điện tử áp suất cao tần Cuckoo. Điểm mạnh của thiết bị nằm ở công nghệ áp suất giúp nguyên liệu được nấu chín thơm ngon và đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng. Với 16 chế độ nấu khác nhau tùy dòng nồi, sản phẩm là "trợ thủ" đắc lực cho bữa cơm đầy đủ các món cơm, canh, hầm, tiềm… tất cả đều được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Nhờ đó, không cần chứng chỉ đầu bếp, các mẹ đều có thể chiêu đãi những thành viên trong gia đình loạt món ngon nhờ sự giúp đỡ của nồi cơm điện Cuckoo.



Cuckoo là một trong những thương hiệu lớn được tin dùng tại Hàn Quốc.