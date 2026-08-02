TP.HCM rà soát, truy thu thuế với giáo viên, diễn viên, luật sư, môi giới bất động sản

Thuế TP.HCM sẽ rà soát việc kê khai, nộp thuế của cá nhân có thu nhập cao trong 4 lĩnh vực, gồm: Y tế - Sức khỏe, Giáo dục - Đào tạo, Thể thao - Văn hóa - Du lịch và Pháp lý - Môi giới bất động sản

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Viettimes, Thuế TP.HCM cho biết, môi giới bất động sản, diễn viên, luật sư… là những ngành nghề có những cá nhân có thu nhập cao từ nhiều nguồn nhưng hiện chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, theo cơ quan thuế.

Do đó, 4 lĩnh vực sẽ được rà soát, truy thu thuế gồm: Y tế - Sức khỏe, Giáo dục - Đào tạo, Thể thao - Văn hóa - Du lịch và Pháp lý - Môi giới bất động sản

Trong lĩnh vực pháp lý và môi giới bất động sản, cơ quan thuế sẽ rà soát luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, trọng tài viên, đấu giá viên, thẩm định giá, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản.

Ở lĩnh vực thể thao - văn hóa - du lịch, cơ quan thuế sẽ rà soát thu nhập và việc kê khai quyết toán thuế của huấn luyện viên thể thao, hướng dẫn viên du lịch, diễn viên, người biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực y tế - sức khỏe, sẽ được rà soát thuế là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế, tâm lý lâm sàng, dinh dưỡng lâm sàng...

Ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cơ quan thuế sẽ rà soát giảng viên đại học, giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông.

Bốn lĩnh vực sẽ được rà soát, truy thu thuế tại TP.HCM (Ảnh: Tạp chí điện tử Viettimes)

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, Thuế TP.HCM yêu cầu các phòng và thuế cơ sở thu thập, tổng hợp dữ liệu đối với các cá nhân có thu nhập cao thuộc các đối tượng nêu trên, lấy danh sách từ các tổ chức, đơn vị có ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Thuế TP.HCM quản lý, các cá nhân được sở ngành, đơn vị cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời căn cứ nguồn dữ liệu các cá nhân là đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Thuế TP.HCM có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp nhưng chưa nộp tờ khai quyết toán trong kỳ.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập, cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra việc đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đối với các cá nhân này.

Sau khi rà soát đối chiếu nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ phát thư mời bổ sung đối với trường hợp đã trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế nhưng vẫn còn số thuế phải nộp thêm và đôn đốc các cá nhân này nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp với ngân hàng nơi các cá nhân mở tài khoản để thu thập thông tin về dòng tiền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quản lý thuế trong trường hợp cần thiết.

Cơ quan thuế cũng sẽ xây dựng nội dung tuyên truyền hướng dẫn những quy định về chính sách, thủ tục liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có thu nhập cao, cá nhân hành nghề độc lập có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật, hướng dẫn người nộp thuế tra cứu nguồn thu nhập trên ứng dụng Etax mobile.