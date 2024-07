TP.HCM: Phụ huynh gác việc, dẫn trẻ em đi làm thẻ căn cước có mống mắt

Quy trình làm thẻ căn cước theo quy định mới bao gồm tiếp nhận hồ sơ, lăn tay, lấy dữ liệu mống mắt, chụp hình, kiểm tra lại kết quả dữ liệu, trả hồ sơ. Trong ảnh: cán bộ Công an quận 10 hỗ trợ bà Phạm Mỹ Dung (64 tuổi, ngụ phường 4) đi đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước. “Tôi lên đây làm lại căn cước do bị trùng tên với người chị, bản thân đi xe lăn, may mắn được các chú công an hướng dẫn tận tình, làm thủ tục cũng nhanh”, bà Dung chia sẻ.