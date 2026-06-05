TP.HCM: Ngôi nhà 2 lớp cửa khóa chặt bốc cháy lúc nửa đêm, 6 người trong gia đình mắc kẹt

Khoảng 22h30 ngày 4/6, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, TP.HCM. Thời điểm đó, có 6 người đang nghỉ ngơi bên trong.

Ngày 5/6, Công an phường Bình Phú cùng các đơn vị Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 4/6, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, TP.HCM. Căn nhà có 2 lớp cửa (cửa cuốn và cửa sắt kéo) nên khi đám cháy bùng phát, khói đen thộc thẳng từ tầng trệt lên các tầng trên nơi có 6 người trong một gia đình đang nghỉ ngơi.

Hiện trường sự việc

Phát hiện đám cháy những người trong nhà hoảng hốt kêu cứu. Đám cháy cách trụ sở Công an phường Bình Phú khoảng vài chục mét nên khi nghe hô hoán, lực lượng an ninh cơ sở đã huy động bình chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa.

Do cửa cuốn khóa chặt nên lực lượng an ninh cơ sở và người dân đã cùng phá và nâng cửa cuốn lên, cắt khóa cửa sắt kéo để khói và lửa bên trong thoát ra ngoài. Lực lượng an ninh cơ sở đã sử dụng bình chữa cháy mini triển khai dập lửa đồng thời hướng dẫn những người trong nhà thoát ra ngoài bằng lối thoát bên nhà hàng xóm.

Tất cả 6 thành viên trong nhà được đưa ra ngoài an toàn; đám cháy đã dập tắt kịp thời. Vụ cháy không gây thương vong về người, song nhiều vật dụng kinh doanh ở tầng trệt bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.