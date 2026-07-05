TP.HCM: Hố sụt lún sâu 1 mét xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao thông ùn ứ

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng thuộc đơn vị duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có mặt để kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Khu vực xảy ra sụt lún được đặt rào chắn và biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.