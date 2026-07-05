TP.HCM: Hố sụt lún sâu 1 mét xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao thông ùn ứ

Một hố sụt lún sâu khoảng 1 mét bất ngờ xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) vào chiều 5/7, khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, đánh lái tránh và gây ùn ứ cục bộ.
Clip: Quân
Đầu giờ chiều 5/7, một điểm sụt lún bất ngờ xuất hiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần giao lộ Trương Định, trước khu vực Công viên Tao Đàn (phường Xuân Hòa, TP.HCM), khiến nhiều người đi đường lo ngại
Theo ghi nhận tại hiện trường, hố sụt nằm ngay trước cụm đèn tín hiệu giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, sâu khoảng 1 mét, tạo thành một khoảng trũng lớn trên mặt đường
Sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy
Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng thuộc đơn vị duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có mặt để kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp xử lý ban đầu. Khu vực xảy ra sụt lún được đặt rào chắn và biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Do hố sụt xuất hiện vào thời điểm lưu lượng phương tiện trên tuyến đường vẫn khá đông, nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, đánh lái gấp để tránh
Không ít người đi đường ngoái nhìn hiện trường khiến dòng xe lưu thông chậm, gây ùn ứ cục bộ trên tuyến
Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý hố sụt, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực
Đến chiều 5/7, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến tại vị trí sụt lún để xác định nguyên nhân và triển khai phương án khắc phục.