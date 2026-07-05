Nghi án cô gái gần 20 tuổi bị sát hại trong phòng trọ tại TP.HCM

Người dân phát hiện gần cô gái gần 20 tuổi tử vong trong phòng trọ ở phường Tây Nam, TP.HCM. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Gần 17h ngày 5/7, Công an phường Tây Nam đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ nghi án cô gái bị sát hại trong phòng trọ trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện cô gái gần 20 tuổi tử vong dưới nền phòng trọ ở phường Tây Nam (TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện người dân thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Nhận tin, Công an có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ sáng tới chiều cùng ngày.

Người dân sống gần khu trọ cho biết, nạn nhân sống tại phòng trọ cùng người chị gái và bà. Vào rạng ráng cùng ngày, có người thấy một thanh niên khả nghi đi từ khu trọ ra ngoài đường.