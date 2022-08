TP.HCM: Cháy lớn kèm tiếng nổ trên sân thượng tòa nhà Seaprodex

Sáng 13-8, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tại sân thượng toà nhà Seaprodex, 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Lửa cháy bừng bừng trên sân thượng tòa nhà Seaprodex

Trước đó, khuya 12-8, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07 - Công an TP HCM) nhận được tin báo của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam về hỏa hoạn tại địa chỉ 2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Nhận được tin báo, PC07 đã điều động Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an quận 1 và Đội CC - CNCH Khu vực 1 (thuộc PC07 - Công an TP HCM) đến hiện trường để xử lý đám cháy.



Cháy sân thượng của tòa nhà Seaprodex

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại sân thượng của tòa nhà Seaprodex. Lửa cháy bừng bừng kèm tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt. Đến khoảng 1 giờ ngày 13-8, đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt, không để lan sang khu vực xung quanh.



Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy

Theo PC07, tòa nhà Seaprodex gồm 1 trệt, 4 lầu và 1 sân thượng. Tòa nhà này là nơi có nhiều nhà hàng, quán cà phê. Diện tích đám cháy khoảng 100 m2.