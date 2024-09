TP.HCM: Cắt tỉa hàng loạt cây xanh sau sự cố nhánh cây rơi xuống đường khiến 1 người tử vong

Ngày 5/9, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM (Công ty cây xanh) đã tiến hành cắt tỉa, thu gọn tán cây xanh trên nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 3, quận 10

Theo Công ty cây xanh, việc này nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc cho người đi đường khi xảy ra mưa to gió lớn.

Tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng (quận 3), các nhân viên Công ty cây xanh đã cắt tỉa, thu dọn hiện trường cây xanh bị bật gốc ngã đổ tại khu vực này.

Nhiều cây xanh ở TP.HCM đang được cắt tỉa để đề phòng gãy đổ trong những trận mưa gió sắp tới

Bên cạnh đó, 2 cây xanh bị bật gốc trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) cũng đã được công nhân xử lý và tiến hành trồng mới.

Tương tự, trên đường 3 Tháng 2 (quận 10), các nhân viên Công ty cây xanh cũng đang thu dọn hiện trường cây xanh bị ngã đổ vào trước đó.

Nhiều cây xanh tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng, quận 3 được cắt tỉa trụi lủi

Chiều hôm qua, mưa lớn kèm giông lốc đã làm nhiều cây xanh ở TP.HCM bật gốc ngã la liệt. Trong đó, tại nút giao Huỳnh Mẫn Đạt - An Dương Vương (quận 5), một nhánh cây xanh bị gãy rơi xuống đường trúng vào một người phụ nữ đi xe máy.

Cây xanh được bứng gốc để trồng mới trên đường Lê Quý Đôn

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời nhưng do bị chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão Yagi, trong các ngày 5 - 7/9, khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ trưa, chiều, tối có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.