TP.HCM: Bé trai 6 tuổi nuốt đồ chơi pikachu vào bụng, phải nội soi cấp cứu

Ngày 22/8, bác sĩ Võ Hoàng Khoa - khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa tiến hành nội soi cấp cứu giúp bé trai 6 tuổi lấy dị vật bị kẹt ở thực quản.

Theo đó, dị vật là đồ chơi pikachu bằng nhựa, có kích thước 2x2, 5x1cm, hình thù đồ chơi có sừng dài dễ đâm lủng thực quản và gây khó khăn trong quá trình xử trí.

Người nhà của bé trai cho biết, trong lúc chơi pikachu, bé có cho vào miệng ngậm và không may nuốt vào. Bé than đau ngực nên nhanh chóng gia đình đưa đến bệnh viện địa phương để cấp cứu, đồng thời chuyển tuyến lên BV Nhi đồng 2. Ngay sau khi tiếp nhận, bé được chẩn đoán theo dõi dị vật kẹt thực quản, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu trong đêm, đồ chơi pikachu đã được lấy ra an toàn, hiện sức khỏe của bé cũng đã ổn định.

(Ảnh: BV Nhi đồng 2 cung cấp)

TS.BS Hà Văn Thiệu - Quyền điều hành khoa Tiêu hóa nhận định, trẻ nuốt dị vật đang có chiều hướng gia tăng. Khoa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp như: bé nuốt vật dụng (chìa khóa, phần muỗng nhựa bị bể…); đồ chơi; pin đồ chơi; trang sức của người lớn, hầu hết đều có kích thước nhỏ. Trước đó, khoa cũng vừa lấy thành công một chiếc nhẫn vàng (đường kính 2cm), trong thực quản một bé gái 7 tuổi.

Bác sĩ lưu ý, phụ huynh nên quản lý đồ chơi của trẻ và các vật dụng có kích thước nhỏ. Nếu phát hiện con trẻ nuốt dị vật, cần bình tĩnh xử trí. Tuyệt đối không dùng tay moi hay dùng nước để đẩy xuống dạ dày. Bởi vô tình sẽ đẩy dị vật vào sâu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Phụ huynh nên nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa.