TP.HCM: 10 cô giáo tiểu học mỗi người nhận 2 tỷ đồng

10 giáo viên hẹn nhau đi uống nước, mua 10 tờ vé số. Hôm sau, họ bất ngờ nhận tin vui.

Mới đây, thông tin 10 cô giáo nhận niềm vui lớn ở TP.HCM đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thông tin trên báo Dân trí , sáng 10/7, anh Lê Du (đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh, ở xã Bà Điểm, TP.HCM) cho biết vừa đổi thưởng cho 10 khách hàng may mắn trúc giải độc đắc. Tấm vé số mang lại may mắn mang dãy số 061248 của đài Đồng Nai, mở thưởng ngày 8/7.

Theo anh Du, khách hàng là 10 cô giáo dạy tiểu học tại Hóc Môn (TP.HCM). Những người này hẹn nhau đi uống nước và 10 tờ vé số Đồng Nai và chia cho mỗi người 1 vé. Khi biết tin trúng thưởng, các cô đã đến đại lý đổi thưởng. Trong đó có 1 người nhận chuyển khoản, 9 người còn lại nhận tiền mặt.

Được biết, giải độc đắc xổ số Đồng Nai trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 8/7.

Trước đó, báo Thanh Niên thông tin anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho hay đã đổi thưởng cho một phụ nữ 40 tuổi trúng 6 giải độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. 6 tờ vé số mang dãy số đẹp 877777 của đài Bến Tre, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7/7. Tổng giá trị tiền thưởng người này nhận được là 12 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Theo chủ đại lý, người phụ nữ may mắn sống tại Vĩnh Long. Khi chị này đang ở nhà thì có người bán dạo đến mời mua. Do thấy dãy số lạ nên chị này mua thử. Không ngờ khoảnh khắc đó đã giúp cuộc đời chị bước sang một trang hoàn toàn khác. Người phụ nữ sau đó đã nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền mặt.