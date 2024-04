TP HCM: Tăng học phí và các khoản sai quy định, nhiều trường tư bị "tuýt còi"

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có công văn chấn chỉnh thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục theo quy định đối với một số tổ chức, cá nhân chủ đầu tư thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập; Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở này đã có công văn về việc triển khai thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục theo quy định của UBND TP HCM. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20-12-2023.

Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 4-2024, sở đã tiếp nhận 115 hồ sơ kê khai giá. Còn 10 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kê khai giá hoặc đã thực hiện kê khai giá nhưng chưa đủ biểu mẫu, kê khai giá chưa đúng quy định tại Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

Nhiều trường thực hiện thu học phí, các khoản dịch vụ sai quy định

Trong số các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định, có thể kể đến như:

Trường Tiểu học - THCS-THPT Tây Úc: Phí nhập học tỉ lệ tăng cao 33%; Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN): Phí xe đưa đón tăng 100%; Trường Mầm non Quốc tế Banh và Bi: Phí bán trú tỉ lệ hơn 30%; Trường Mầm non Quốc tế Anne Hill, Trường Tiểu học Quốc tế Anne Hill: Học phí tỉ lệ tăng 10,87%- 12,1%, các khoản dịch vụ khác tỷ lệ tăng 25%-50%; Trường Quốc tế TAS: Chưa thực hiện kê khai giá; Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh, Trường Tiểu học Dãy Núi Xanh - Bình Thạnh; Trường Mầm non Dãy Núi Xanh - Đất Thánh: Chưa thực hiện kê khai giá...

Sở GD-ĐT TP, cho biết sở đề nghị 10 công ty và các đơn vị có tên trong danh sách nêu trên nghiêm túc thực hiện kê khai giá đầy đủ các biểu mẫu, đúng quy định, đảm bảo mức tăng học phí không quá 10% hàng năm; tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cũng cho biết trong năm học, nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập có thay đổi mức thu học phí và giá dịch vụ khác thì thực hiện hồ sơ kê khai giá bổ sung, gửi về Sở GD-ĐT tối thiểu trước 7 ngày áp dụng mức giá kê khai mới (đơn vị không được áp dụng mức giá kê khai mới trước khi thực hiện kê khai giá).

Trường hợp hồ sơ kê khai giá không đúng quy định, các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải chấp hành việc xử phạt tại khoản 4 Điều 1 sửa đổi Điều 11 Nghị định số 49/2016 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.