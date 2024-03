TP HCM: Bắt giữ 5 người lẻn vào 7 căn nhà lúc rạng sáng

Clip: Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Ngày 29-3, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang tạm giữ nhóm người gồm: Dương Tấn Học (24 tuổi), Quảng Văn Lụm (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi), cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nhóm 5 người đột nhập 7 căn nhà ở quận Gò Vấp.

Ngày 23-3, chị N.C.K.D. (quê tỉnh Lâm Đồng, hiện ở phường 12, quận Gò Vấp) trình báo Công an quận Gò Vấp về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo chị D., tối 22-3, chị D. khép cửa phòng riêng tại lầu 1 rồi đi làm. Rạng sáng hôm sau, chị đi làm về thì biết mình bị trộm tài sản gồm nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Công an điều tra xác định 5 đối tượng nghi vấn. Ngày 28-3, công an xác định nhóm nghi phạm đang ở phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên đưa về trụ sở làm rõ.

Nhóm sau đó nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, người trong nhóm cũng cho biết trong tháng 3-2024 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản ở quận Gò Vấp. Thời gian đột nhập để trộm cắp tài sản là lúc nửa đêm đến sáng.