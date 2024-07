Tour vượt thác Đà Lạt trong top trải nghiệm hàng đầu thế giới

Trong số 25 hoạt động ngoài trời và thiên nhiên được bình chọn năm 2024 trên nền tảng Tripadvisor, có 3 tour trải nghiệm tại Việt Nam gồm tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp tại Hoa Lư, Tam Cốc và Hang Múa (xếp thứ 3), tour vượt thác Đà Lạt (xếp thứ 12) và tour tham quan 3 thác nước tại Đà Lạt (xếp thứ 19). Đứng đầu danh mục này là 2 tour trải nghiệm tại Hawaii (Mỹ).

Du khách trải nghiệm tại Khu du lịch thác Datanla ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Nguồn: Dalattourist

Về tour vượt thác Đà Lạt, trang Tripadvisor mô tả đây là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, nơi du khách sẽ trèo xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu khỏi vách đá cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt. Trên đường đi, du khách sẽ tìm hiểu về các loại cây thuốc và ẩm thực bản địa từ những hướng dẫn viên thân thiện. Đây cũng là những người hỗ trợ và hướng dẫn để đảm bảo du khách thành công với trải nghiệm đu dây vượt thác.

Tour tham quan 3 thác nước tại Đà Lạt đưa du khách ghé thăm thác Datanla, thác Voi và thác Pongour, trước khi tìm hiểu về sản xuất cà phê và tơ lụa trên đường đi. "Nếu là người yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm những thác nước hùng vĩ, hoặc đam mê nhiếp ảnh và đang tìm kiếm địa điểm chụp hình lý tưởng thì tour này được thiết kế dành cho bạn. Du khách sẽ có một ngày khám phá các thác nước nổi tiếng nhất Đà Lạt để hòa mình vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên", trang Tripadvisor miêu tả.

Tour vượt thác tại Đà Lạt được nhiều du khách yêu thích. Nguồn: Dalattourist

Hàng năm, nền tảng Tripadvisor trao giải các điểm đến, khách sạn, nhà hàng, hoạt động giải trí...được yêu thích bởi khách du lịch trên khắp thế giới, dựa trên các đánh giá và xếp hạng được thu thập trong 12 tháng. Riêng hạng mục về những hoạt động tốt nhất nên làm (Best of the Best Things to do) chia theo các tiểu mục về trải nghiệm tốt nhất, điểm tham quan, công viên giải trí, văn hóa lịch sử, ẩm thực, gia đình, thể thao dưới nước, du lịch bền vững...

Theo phía Tripadvisor, trong số 8 triệu hồ sơ của nền tảng này, có chưa đến 1% được trao giải "Best of the Best" của Travelers’ Choice Awards, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đoạt giải.