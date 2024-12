Tottenham lại thua, tụt xuống nửa dưới BXH đứng cùng MU

Tottenham bước vào trận đấu này với hàng loạt thiếu vắng. Nó khiến hệ thống vận hành của họ mất tính cân bằng. Tottenham không tệ khi tấn công, nhưng gặp vấn đề ở hàng thủ, nơi họ thường xuyên bị đối thủ đe dọa bằng những pha phản công nhanh và sắc bén.

Việc họ thiếu những cầu thủ quan trọng là lý do. CLB này mất cặp trung vệ xuất sắc Cristian Romero và Micky Van de Ven, trong khi tiền vệ trụ số 1 Rodrigo Bentacur cũng không thể ra sân.

Trong thế trận ấy, điều gì đến cũng phải đến. Phút 17, Huijsen đã đánh đầu mở tỷ số cho Bournemouth.

Thế trận chủ động của Bournemouth tiếp tục được duy trì và phút 44, họ suýt nhân đôi cách biệt. Marcus Tavernier nhận đường tạt bóng và bật cao đánh đầu hiểm. Rất may cho Tottenham là thủ môn của họ đã xuất sắc đẩy bóng ra ngoài.

Bournemouth ăn mừng bàn mở tỷ số

Sang hiệp 2, Son Heung-min xuất hiện trên sân. Tottenham nỗ lực đẩy cao mặt trận tấn công nhưng thậm chí họ còn đối diện với nhiều mối nguy hơn. Điều đó được thể hiện qua số liệu thống kê. Bournemouth dứt điểm tới 16 lần, trúng đích 5 ở hiệp 2, trong khi đó với Tottenham chỉ là 7 và 3. Những gì các vị khách hơn đối thủ chỉ là tỷ lệ kiểm soát bóng.

Thực tế, mành lưới Tottenham đã rung lên ở phút 75 sau pha dứt điểm của Marcus Tavernier. Rất may là VAR đã can thiệp và từ chối vì lỗi việt vị. Trước đó 9 phút, Christie không gặp may với pha đưa bóng vào cột dọc.

Trong thế trận lép vế như thế, Tottenham xứng đáng nhận thất bại. Họ đã thua trận thứ 6 từ đầu mùa và CLB này rớt xuống vị trí thứ 10, chỉ hơn MU đúng 1 điểm.