Top những địa điểm du lịch bạn không thể bỏ qua khi đến Bình Thuận

Dưới đây là top những địa điểm du lịch Bình Thuận đẹp trứ danh mà bạn không thể bỏ qua:

Bãi biển Cổ Thạch

Bãi biển Cổ Thạch còn được gọi với cái tên khác là bãi đá bảy màu. Bãi biển nằm tại vị trí huyện Tuy Phong, nổi tiếng nhờ những viên đá có nhiều màu sắc và hình thù độc lạ nằm trải dài trên bờ biển. Cùng với đó là làn nước trong xanh màu ngọc bích đã biến nơi này trở thành một địa điểm gây tò mò cho rất nhiều những tín đồ thích vi vu.

Bãi biển Cổ Thạch.

Là một trong số những địa điểm du lịch Bình Thuận có cảnh quan đẹp nhất, bãi đá còn có rất nhiều những tảng đá lớn mục đầy rêu xanh. Thông thường thì độ khoảng tháng 3 sẽ là thời điểm rêu mọc phủ đầy đá, tạo nên một phong cảnh đẹp tuyệt trần khi kết hợp chan hòa cùng với ánh nắng tự nhiên.

Cánh đồng quạt gió

Tại Bình thuận có đến 3 cánh đồng quạt gió để cho bạn tha hồ chụp những bức hình triệu like trong chuyến vi vu đến đây. Trong đó, ngay tại Tuy Phong có một cánh đồng quạt gió thu hút được rất nhiều tín đồ nhờ vào diện tích lớn, thiên nhiên hữu tình đồng thời còn khá dễ dàng khi di chuyển.

Dù là một tọa độ check-in được giới trẻ ưa thích, song địa điểm du lịch Bình Thuận này cũng thu hút được rất nhiều du khách đến đây nhờ vào khung cảnh tuyệt đẹp tựa trời Tây với bầu trời trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh và bãi cỏ xanh mơn mởn trải dài khắp lối.

Đặc biệt đến đây vào những ngày tháng 10 đến tháng 3 năm sau bạn còn có thể ngắm nhìn rừng hoa atiso nở đỏ rực một góc trời tạo nên cảnh đẹp tuyệt diệu.

Bãi đá Ông Địa

Một địa điểm du lịch Bình Thuận nằm cách trung tâm thành phố độ khoảng 10km nữa đó chính là bãi đá Ông Địa. Đây cũng là một nơi được rất nhiều bạn biết đến nhờ chuỗi những bãi tắm nguyên bản và rất nhiều những giai thoại thú vị được người dân truyền miệng.

Cái tên Ông Địa là do những người dân nơi này đặt xuất phát từ mỏm đá nhô lên trên mặt biển với hình dạng ông địa hướng vào đất liền. Thậm chí, hình ảnh đá ông địa tại nơi này còn là một đức tin dành cho những người dân được may mắn, an lành khi giăng buồm ra khơi.

Bãi đá Ông Địa.

Đây là một địa điểm du lịch Bình Thuận nổi tiếng về sự thông thoáng và sạch sẽ. Nơi đây cho phép bạn có thể thỏa sức tắm biển, chụp ảnh hoặc chơi đùa những trò chơi như mô tô nước, dù lượn, lướt sóng.

Mũi Kê Gà

Mũi Kê Gà là nơi tập hợp rất nhiều những phiến đá có hình dạng độc đáo được xếp chồng lên nhau tạo thành một hình đầu gà. Nơi đây nằm cách khu vực trung tâm TP Phan Thiết khoảng 30km, là một nơi dừng chân khá lý tưởng dành cho du khách sau những chuyến oanh tạc tại những địa điểm du lịch Bình Thuận.

Không chỉ có vườn đá mà mũi Kê Gà còn mang đến vẻ đẹp hút hồn nhờ vào những bãi biển hoang sơ với làn nước xanh mát và một ngọn hải đăng lâu đời bậc nhất tại Đông Nam Á. Thời gian lý tưởng nhất để đến đây là 17h hàng ngày bởi đây là lúc mà hoàng hôn buông xuống trên mũi Kê Gà.

Bàu Trắng

Một trong số những địa điểm du lịch Bình Thuận cũng được rất nhiều người yêu thích nữa chỉ cách trung tâm TP Phan Thiết khoảng 60km đó chính là Bàu Trắng.

Nơi đây tập hợp rất nhiều những ngọn đồi cát trắng với các hồ nước trũng được trồng rất nhiều hoa sen. Vì thế, Bàu Trắng được những tín đồ du lịch ưu ái gọi với cái tên tiểu Sahara nằm giữa lòng Bình Thuận.

Bàu Trắng.

Đến với Bàu Trắng bạn nhất định phải thử qua những trò chơi trên cát như trượt cát, chơi xe jeep, mô tô địa hình, chèo thuyền,...

Đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý hay còn được gọi với cái tên Đảo Cù Lao. Đây là hòn đảo nức tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp với nhiều thắng cảnh luôn nằm trong top những địa điểm du lịch Bình Thuận nhờ vào vẻ đẹp hoang sơ và những bãi tắm sạch sẽ.

Để đến được đảo Phú Quý bạn cần phải đi tàu trung tốc hoặc cao tốc khoảng 2,5 - 3,5 tiếng đồng hồ. Vì thế khi muốn đến đảo thì nên đi vào mùa khô, tránh đi vào những ngày tháng 7 - 11 bởi với điều kiện thời tiết mưa gió, ẩm ướt, bạn sẽ khá bất lợi khi di chuyển đến đây.

Một địa điểm du lịch Bình Thuận được rất nhiều du khách quan tâm đến nữa đó chính là đảo Phú Quý.

Làng chài Mũi Né

Nếu như bạn là những tín đồ của ẩm thực thì nhất định đừng bỏ qua làng chài Mũi Né trong hành trình vi vu những địa điểm du lịch Bình Thuận. Nằm trên cung đường Huỳnh Thúc Kháng, làng chài Mũi Né chạy dọc men theo bờ biển có chiều dài đến 1km và vị trí chỉ cách chợ Mũi Né khoảng 1km.

Đặc biệt khi đến với nơi đây, bạn cũng sẽ được tự do trải nghiệm một cuộc sống sinh hoạt yên bình giống như trong tranh vẽ với nghề chài lưới của ngư dân.

Núi Tà Cú

Núi Tà Cú nằm ở độ cao 649m so với mực nước biển. Đây là một địa điểm check-in Bình Thuận dành cho những tín đồ ưa thích sự mạo hiểm và khám phá. Tà Cú còn thu hút du khách nhờ vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nhưng đầy thơ mộng với tiết trời mát mẻ quanh năm và có nhiều ngôi chùa linh thiêng.

Núi Tà Cú nằm ở độ cao 649m so với mực nước biển.

Để có thể đặt chân được lên ngọn núi Tà Cú thì du khách phải thật sự kiêng nhẫn vượt qua 2290m đường dốc và mất khoảng 2 tiếng để di chuyển. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn đi bằng cáp treo để có thể ngắm được toàn cảnh núi rừng xanh bạt ngàn.

Đặc biệt Tà Cú còn là một nơi khá đặc biệt, là rừng quốc gia thiên nhiên để bảo tồn rất nhiều những loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ cùng hơn 150 loại cây thuốc quý hơn vàng.