Khu cắm trại Four Seasons Golden Triangle nằm ở Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan, thuộc khu vực biên giới giữa Lào và Myanmar. Mỗi phòng loại sang trọng được trang bị bồn tắm bằng gỗ, phòng loại cao cấp thì sẽ có phòng tắm ngoài trời được trang trí theo phong cách gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh việc nghỉ ngơi trong những căn lều tiện nghi thì còn có rất nhiều hoạt động thú vị. Tương tự như ở Sở thú Singapore thì Four Seasons Golden Triangle cũng cung cấp các gói du lịch theo tour cho du khách chưa có kế hoạch riêng. Ảnh: Four Seasons Tented Camp Golden Triangle