Top 7 kem chống nắng Hàn đáng mua năm 2022: Vừa bảo vệ da tối ưu vừa bổ sung thành phần dưỡng

Bên cạnh vai trò chống tia cực tím, kem chống nắng hiện nay ghi điểm hơn với các tín đồ làm đẹp khi đi kèm hiệu quả dưỡng da cùng độ an toàn, lành tính. Dưới đây là 7 kem chống nắng Hàn được ưa chuộng thời gian qua nhờ khả năng chống nắng ấn tượng và được bổ sung các thành phần dưỡng từ thiên nhiên. Cùng tham khảo nhé!

1. Kem chống nắng Nature Republic California Aloe Daily Sun Block

Với màng lọc chống nắng vật lý lai hóa học và chỉ số chống nắng tối ưu SPF50+ PA++++, kem chống nắng nhà Nature Republic bảo vệ da hiệu quả trước cả tia UVA và UVB. Nature Republic đã quá nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên lành tính, với California Aloe Daily Sun Block cũng không ngoại lệ. Bên cạnh chiết xuất nha đam California giúp dưỡng ẩm và làm dịu da còn có các thành phần thiên nhiên khác như nước biển sâu Hawaii, hoa dâm bụt, quả nhàu giúp dưỡng sáng da.

Kem chống nắng sau khi bôi lên da để lại lớp finish ẩm mịn nhưng không bết dính, đặc biệt giúp hiệu chỉnh và nâng tone tự nhiên.

Kem chống nắng nhà Nature Republic bảo vệ da hiệu quả trước cả tia UVA và UVB

2. Kem chống nắng Some By Mi Truecica Mineral Calming Toneup Suncream

Sản phẩm của Some By Mi là kem chống nắng thuần vật lý với cấu trúc bảo về từ Zinc Oxide và Titanium Dioxide cùng chỉ số chống nắng cao chuẩn SPF50+, PA++++. Bên cạnh đó, sản phẩm nhà Some By Mi cũng sở hữu thành phần giàu dưỡng như phức hợp TrueCica, Niacinamide... hỗ trợ dịu những nốt mụn, dịu nhẹ và phù hợp với da dầu mụn. Em chống nắng này còn sở hữu bộ lọc khoáng Nano 100%, giúp nâng tone làm sáng nhưng hạn chế tối đa các vệt trắng trên da.

3. Kem chống nắng Skin1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus

Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus với chỉ số chống nắng toàn diện SPF 50+ và PA ++++ giúp bảo vệ tối ưu làn da trong mọi điều kiện. Sở hữu bảng thành phần lành tính, nổi bật là Rau má và Niacinamide, kem chống nắng nhà Skin1004 vừa giúp làm dịu vừa dưỡng ẩm và cung cấp dưỡng chất cho da. Chất lotion mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng cho bề mặt da luôn khô thoáng, mềm mịn, tự tin cả ngày hè.

Kem chống nắng nâng tone từ Some By Mi và Skin1004 chính là gợi ý hoàn hảo cho da mụn, nhạy cảm

4. Kem chống nắng 9Wishes Sun Moisturizer

Đúng như tên gọi, sản phẩm nhà 9Wishes vừa chống nắng vừa cung cấp độ ẩm tối ưu. Bên cạnh chỉ số chống nắng cao SPF50+ và PA+++, Sun Moisturizer chứa các thành phần gồm nha đam, Niacinamide và Adenosine giúp dưỡng sáng nhẹ nhàng, cấp ẩm cho da. Đây sẽ là sản phẩm chống nắng lý tưởng với làn da thường và da khô cho mùa hè này.

Kem chống nắng nhà 9Wishes vừa chống nắng vừa cung cấp độ ẩm tối ưu cho da

5. Kem chống nắng Dr.G Green Mild Up Sun Essence

Là brand dược mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, kem chống nắng nhà Dr.G được đánh giá cao về độ an toàn cùng màng lọc chống nắng khá "xịn". Chỉ số chống nắng cao SPF50+/PA++++ cùng màng lọc hóa học tiên tiến, Green Mild Up Sun Essence giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB, tia hồng ngoại và cả ánh sáng xanh.

Chiết xuất Pycnogenol, 8 loại HA, Pro Vitamin D, Vitamin E có trong kem chống nắng nhà Dr.G giúp dưỡng ẩm hiệu quả cho da.

Green Mild Up Sun Essence giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB, tia hồng ngoại và ánh sáng xanh

6. Kem chống nắng Nacific Fresh Herb Origin Sun Block Calendula

Là kem chống nắng hóa học với chỉ số chống nắng vượt trội SPF50/PA++++, Nacific Fresh Herb Origin Sun Block Calendula còn khá nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp xứ Hàn với bảng thành phần sạch không cồn, không hương liệu, không chất bảo quản. Đặc biệt thành phần bổ sung chiết xuất hoa cúc La Mã giúp cấp ẩm, dịu da. Vừa bảo vệ da tối ưu trước tia cực tím, ánh sáng xanh, kem chống nắng nhà Nacific còn siêu an toàn, lành tính và phù hợp với mọi loại da.

7. Kem chống nắng AXIS-Y Complete No-Stress Physical Sunscreen

Là thương hiệu chăm sóc da thuần chay nên độ an toàn và lành tính trong kem chống nắng nhà AXIS-Y chắc chắn không cần bàn cãi. Cũng là kem chống nắng vật lý với chỉ số chống nắng cao SPF50+/PA++++, Complete No-Stress Physical Sunscreen còn có thành phần đặc biệt là ngải cứu kết hợp các thảo mộc khác, giúp nuôi dưỡng và thư giãn cho làn da đúng như tên gọi "Complete No-Stress".

Những làn da "đỏng đảnh" nhất chắc chắn sẽ hài lòng với kem chống nắng từ Nacific và Axis-y

Giữa mùa hè nắng nóng, đừng lơ là nhiệm vụ chống nắng để làn da luôn khỏe mạnh. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có được những chọn lựa phù hợp nhất để bảo vệ da mùa hè nhé!

