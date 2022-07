Top 5 mẫu xe điện cho học sinh an toàn, tiết kiệm chi phí

Trở lại cuộc sống "bình thường mới" các em học sinh dần quay trở lại trường học cùng với giá xăng cao như hiện nay thì xe điện là phương tiện được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con em mình. Bên cạnh đó với thiết kế trẻ trung cùng các tính năng thông minh, ưu việt thì xe điện ngày càng được các bạn trẻ ưu ái và lựa chọn.

Tuy nhiên khi bạn chọn mua xe điện thì cần lưu ý lựa chọn những chiếc xe điện đến từ các thương hiệu uy tín như Yadea, Vinfast, DKBike, Anbico... Bởi những chiếc xe điện này không chỉ chất lượng, bền bỉ, mạnh mẽ không thua kém các dòng xe máy chạy xăng mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí (chi phí bảo dưỡng định kỳ, chi phí thay thế, sửa chữa). Trong bối cảnh vật giá tăng một cách chóng mặt như hiện nay thì yếu tố tiết kiệm này được đánh giá rất cao. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những mẫu xe điện nào vừa đáp ứng được nhu cầu an toàn, bền bỉ, tiết kiệm chi phí mà lại còn thời trang và cuốn hút trong nội dung bên dưới bạn nhé.

Xe máy điện Yadea S3

Nếu bạn đam mê dòng xe thể thao, cá tính thì ắt hẳn không thể bỏ qua mẫu xe máy điện Yadea S3 đến từ thương hiệu Yadea đình đám này. Yadea S3 mang trên mình phong cách trẻ trung, đầy năng động và thể hiện được cá tính riêng.

Ngoài ra, những công nghệ hiện đại tích hợp trên xe càng khiến giới trẻ thêm ưa chuộng dòng xe này. Động cơ Yadea GTR độc quyền 1200W hiệu suất cao và ổn định, giúp người dùng thoải mái di chuyển trên mọi địa hình. Ắc quy ứng dụng vật liệu siêu dẫn Graphene nâng tuổi thọ trung bình lên đến 5 năm (cao cấp 3 lần so với ắc quy thường).

Xe máy điện Vespa Valerio GS

Xe máy điện Vespa Valerio GS nghiêng về nét đẹp trẻ trung, năng động nhưng không kém phần sang trọng. Những đường nét bo tròn kết hợp cùng lớp sơn đa sắc màu sành điệu đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng bị mê đắm.

Là mẫu xe máy điện dành cho các bạn nữ sinh nên Vespa Valerio GS trang bị cốp chính cực lớn dưới yên xe cùng với chiếc cốp "bí mật" ngay dưới cổ xe. Ngoài ra, xe còn được tích hợp những tiện ích hiện đại như nút cứu hộ tự sửa chữa, đèn Led soi cốp, cổng sạc USB, nút điều khiển 3 chế độ di chuyển,….

Xe máy điện Yadea M6i

Đây là mẫu xe máy điện mới nhất được ra mắt bởi thương hiệu Yadea. Những đường nét thiết kế mang phong cách Châu Âu cổ điển tôn lên nét dịu dàng, nữ tính. Không chỉ sở hữu thiết kế tôn dáng người dùng mà xe máy điện Yadea M6i còn được phủ lớp sơn nung 9 lớp đến từ Thụy Điển giúp xe càng thêm cuốn hút.

Điểm mạnh của Yadea M6i đó là khả năng vận hành ổn định, quãng đường vận hành xa vượt trội. Nhờ tích hợp công nghệ TTFAR - công nghệ mới nhất của Yadea, động cơ cùng ắc quy xe M6i đạt hiệu suất hoạt động tốt hơn. Chính vì vậy xe điện Yadea M6i nổi bật với khả năng đi xa hơn 100km mỗi lần sạc đầy.

Xe máy điện DK Gogo New

Là bản cải tiến mới nhất của dòng xe máy điện Gogo, DK Gogo New được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại, thông minh, động cơ bền bỉ cùng thiết kế phá cách. DK Gogo New được lòng cả những vị khách khó tính nhờ sự nổi bật về màu sắc với hơn 10 gam màu khác nhau từ trẻ trung, cá tính đến dịu dàng, nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, xe máy điện DK Gogo New còn sở hữu động cơ bền bỉ, mạnh mẽ cho tốc độ vượt trội đến 50km/h. ICU của xe đồng bộ với động cơ cho khả năng tiêu hao năng lượng ít mà vẫn đạt yêu cầu về hiệu suất. Chỉ số chống nước IP67 giúp xe an toàn vượt qua những đoạn đường ngập 50cm.

Xe máy điện Yadea Odora S1

Lại thêm một sản phẩm nữa của thương hiệu Yadea lọt top 5 mẫu xe điện cho học sinh an toàn và tiết kiệm chi phí. Về tổng thể, xe máy điện Yadea Odora S1 có "ngôn ngữ thiết kế" hiện đại và cao cấp. Những đường nét tròn trịa và mềm mại từ đầu đến đuôi xe đã giúp Odora S1 nhận được sự yêu thích từ các bạn nữ.

Không chỉ tạo được ấn tượng về ngoại hình, xe điện Yadea Odora S1 còn tạo được ấn tượng với người dùng bởi những công nghệ tích hợp trên xe. Đèn pha Led ADN độc đáo với logo hãng. Hệ thống đèn định vị cao cấp tích hợp chế độ cảnh báo nguy hiểm giúp người dùng an toàn hơn. Màn hình điện tử đa sắc hiển thị sắc nét mọi thông tin xe vận hành. Bộ khóa tích hợp chống trộm thông minh và an toàn. Chân chống giữa lắp lò xo trợ lực giúp quá trình dựng xe nhẹ hơn và an toàn hơn. Hệ thống phanh đĩa, giảm xóc cao cấp trang bị trên xe giúp người dùng vượt qua mọi chặng đường một cách thoải mái và an toàn.

Những mẫu xe điện trên có làm bạn cảm thấy thích thú? Hãy gọi ngay đến Hotline 1900 2082 hoặc truy cập xedienvietthanh.com để được hỗ trợ tư vấn và đặt hàng ngay tại nhà bạn nhé.

https://kenh14.vn/top-5-mau-xe-dien-cho-hoc-sinh-an-toan-tiet-kiem-chi-phi-20220709161724039.chn