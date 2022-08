Top 10 kem chống nắng Hàn Quốc bảo vệ da cực đỉnh

1. Kem chống nắng đến từ Dr.G

Dr.G Green Mild Up Sun Essence

Với màng lọc chống nắng tiên tiến, hiện đại, kem chống nắng phổ rộng đến từ nhà Dr.G có thể bảo vệ da cả trước ánh sáng mặt trời lẫn ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử.



Kem chống nắng phổ rộng Dr.G Green Mild Up Sun Essence

Bên cạnh đó, sản phẩm với chiết xuất Pycnogenol từ vỏ cây thông cùng 8 loại HA và Pro - vitamin D giúp làm dịu da, ngăn tình trạng bỏng rát, mẩn đỏ và khô tróc, tăng cường độ ẩm và hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh hơn.

Dr.G Green Mild Up Sun

Một trong những sản phẩm chống nắng đứng đầu danh sách ưu thích của làn da nhạy cảm gần đây chính là kem chống nắng vật lý kháng viêm, dịu da nhà Dr.G.

Ngoài khả năng bảo vệ da toàn diện trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, kem chống nắng đến từ Dr.G còn giúp chống oxy hóa, hỗ trợ trị mụn và làm dịu da hiệu quả.

2. AXIS-Y Complete No-Stress Physical Sunscreen SPF50+ PA+++

Kem chống nắng chiết xuất ngải cứu đến từ AXIS-Y có kết cấu dạng kem nên dễ dàng thẩm thấu, đồng thời còn giúp dưỡng ẩm và kiềm dầu để không gây bết dính.

Chiết xuất ngải cứu cùng Niacinamide 2% trong sản phẩm còn giúp kháng viêm, kích thích sản sinh Ceramide và Collagen, ức chế melanin, cải thiện sắc tố da, giúp da đều màu hơn. Sản phẩm có khả năng nâng tông nhẹ giúp da trông đều màu và sáng hơn

3. SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus

Kết hợp khả năng chống nắng và dưỡng trắng, kem chống nắng thuần vật lý đến từ nhà Skin1004 có công nghệ chăm sóc da đột phá 2 trong 1.

Kem chống nắng Skin1004 và Axis-Y

Niacinamide cùng phức hợp thảo mộc có trong sản phẩm giúp da trắng sáng tự nhiên, loại bỏ đáng kể những vết thâm cho làn da sau mụn. Chất kem với những hạt phân tử siêu nhỏ giúp hấp thụ nhanh, kiềm dầu, bám lì trên da suốt 8h.



4. Kem chống nắng 9 Wishes Sun Moisturizer SPF50+ PA+++ 50ml

Với chỉ sống chống nắng là SPF 50+/PA++++, kem chống nắng đến từ nhà 9Wishes sẽ giúp bảo vệ da của chị em dưới ánh nắng mặt trời một cách mạnh mẽ.

Kem chống nắng 3 chức năng 9Wishes Sun Moisturizer

Ngoài khả năng chống nắng cao, kem chống nắng nhà 9Wishes còn được ưa chuộng với khả năng làm sáng da, hạn chế lão hóa da, đánh tan các nếp nhăn da hiệu quả.

5. Kem chống nắng 9Wishes Pine Treatment Sunscreen

Cùng là một trong những chiến binh dẫn đầu trong dòng sản phẩm dành cho da dầu, kem chống nắng của 9wishes pine treatment ngoài kết cấu mỏng nhẹ, không gây cảm giác nhờn rít thì còn có khả năng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da với HuBura-THA. Bên cạnh đó, kem chống nắng đến từ nhà 9Wishes nổi trội với tác dụng tái tạo cấu trúc da, tẩy tế bào chết và làm dịu da.

6. Nacific Fresh Herb Origin SunBlock Calendula

Kem chống nắng đến từ nhà Nacific có khả năng tập trung chống tia UV có hại, bảo vệ da vượt trội, ngăn tia tử ngoại mạnh.

Ngoài ra, sản phẩm còn có hàng loạt dưỡng chất tự nhiên giúp ngăn ngừa các tổn thương, trung hòa gốc tự do, tăng khả năng tự bảo vệ của da trước tác hại của môi trường.

7. Nature Republic California Aloe Daily Sun Block

Sản phẩm chống nắng hóa học lai vật lý 3 trong 1 đến từ nhà Nature Republic không những giúp bảo vệ da hiệu quả trước các tác động của ánh nắng mặt trời mà còn cấp nước dưỡng ẩm chuyên sâu. Chất kem mỏng mịn, thấm nhanh, tạo hiệu ứng da sáng mịn một cách tự nhiên, cực kỳ phù hợp với những cô nàng công sở làm việc trong văn phòng.

8. Sáp chống nắng Nature Republic California Aloe Fresh Powdery Sun Stick

Sáp chống nắng dưỡng ẩm sâu California Aloe Fresh Powdery Sun Stick

Sáp chống nắng hóa học California Aloe Fresh Powdery Sun Stick không chỉ chống nắng tối đa mà sản phẩm này còn kích hoạt khả năng tự bảo vệ để chống lại tia UV, giúp da không bị lão hóa, kiểm soát dầu thừa và hạn chế da mất nước.

9. Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone Up Sun Cream

Kem chống nắng nâng tone 3in1 True Cica Mineral Calming Tone Up Sun Cream

Ứng cử viên cuối cùng chính em là kem chống nắng vật lý 3 trong 1 đến từ nhà Some by mi với chỉ số chống nắng hoàn hảo cùng khả năng làm dịu da hoàn hảo. Bên cạnh đó, em này còn mang lại hiệu ứng làm da sáng mịn và hồng hào tự nhiên khi apply. Khả năng kiềm dầu và giảm độ bóng của sản phẩm này cũng cực kỳ tốt, rất đáng để chị em ''xuống tiền''.

https://kenh14.vn/top-10-kem-chong-nang-han-quoc-bao-ve-da-cuc-dinh-20220812121503195.chn