Tổng giám đốc tập đoàn lừa Việt kiều góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 2/7, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, trú TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2003, ông Triệu Trọng A. (là Việt kiều đang sinh sống tại Canada) quen biết với Dũng và được bị can mời tham gia dự án, mua bán cổ phần.

Theo đó, năm 2007, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Tài chính Hàng hải, bị can Dũng bảo ông A. mua cổ phần Công ty Tài chính Hàng hải.

Từ lời mời của Dũng, ông A. thông qua Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại giấy và bao bì Đồng Tiến, đầu tư 6,6 tỷ đồng, hai bên không lập giấy tờ biên nhận.

Cũng thời gian này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam do Dũng làm Tổng Giám đốc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát ký kết hợp tác đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở cao cấp Blue Star.

Theo thỏa thuận, phía Sao Mai Việt Nam góp 84 tỷ đồng mua lại quyền sử dụng đất của các gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch của dự án. Phía Sao Việt Nam đã chuyển 74 tỷ đồng cho Công ty Hưng Lộc Phát .

Để thực hiện dự án, hai bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Sao Việt Nam - Hưng Lộc Phát vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông do Dũng làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Dũng lúc này tiếp tục thỏa thuận, đề nghị ông A. chuyển 6,6 tỷ đồng đã góp mua cổ phần trước đó và yêu cầu vị Việt kiều đầu tư thêm 10 tỷ đồng vào dự án.

Cáo trạng cho rằng, ông A. đã chuyển trực tiếp số tiền này vào Công ty Hưng Lộc Phát. Ngày 10/3/2008, Dũng đưa cho ông A. giấy xác nhận cổ đông do Dũng ký tên và đóng dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam.

Một thời gian sau, do cần tiền sử dụng cá nhân, Dũng nảy sinh ý định rút toàn bộ vốn đầu tư còn lại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Việt Nam tại dự án. Bị can làm giả biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Sao Việt Nam rồi chuyển cho Công ty Hưng Lộc Phát để hợp thức hóa và đề nghị Hưng Lộc Phát chuyển tiền thoái vốn đến Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Lâm (do Dũng thành lập năm 2009).

Căn cứ biên bản trên, từ 25/3 - 11/4/2014 , Công ty Trách nhiệm Hưng Lộc Phát chuyển 55 tỷ đồng đến Công ty Bảo Lâm, số này có cả tiền của ông A. đóng góp mua bán cổ phần.

Còn ông A. sau nhiều lần liên lạc yêu cầu Dũng hoàn trả lại tiền không được đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện ông Dũng có hành vi chiếm đoạt thêm 3,5 tỷ đồng của ông A. để đầu tư dưới hình thức mua cổ phần Công ty Logistics Vinalines.

Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt của ông A. lên tới hơn 20 tỷ đồng.