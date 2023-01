Tống cựu nghinh tân, cùng Vietjet đón ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Tàu bay Vietjet hôm nay ngập tràn sắc hoa mai, hoa đào ngày Tết, bánh chưng xanh, câu đối đỏ.

Phi hành đoàn Vietjet cùng ông Công, ông Táo và nàng Xuân cũng dành những lời chúc tốt lành cho tất cả mọi người, cùng "tống cựu, nghinh tân".

Nhiều hành khách nước ngoài cũng thích thú khi được trải nghiệm ngày Tết cổ truyền Việt Nam trên tàu bay Vietjet.

Những bức tranh thư pháp "An Khang - Tài - Phúc - Lộc - Bình An" do chính tay ông Đồ chắp bút trên lá bồ đề cũng được gửi tặng những khách hàng may mắn trên chuyến bay ngày 23 tháng Chạp.

Dịp Tết này, những chuyến bay cùng phi hành đoàn Vietjet vẫn ngày ngày đưa người dân và du khách trở về quê ăn Tết hay du xuân cùng gia đình. Không khí rộn ràng đón chào năm mới cũng được phi hành đoàn gửi gắm tới tất cả khách hàng trên những hành trình bay tốt đẹp.