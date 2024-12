"Tóm gọn" sao nam Vbiz mới nổi và bạn gái tình tứ giữa phố, đàng trai có 1 hành động "ngược đời"

Vì nhiều lý do mà các nghệ sĩ thường chọn cho mình sự kín đáo trong chuyện yêu đương. Hơn cả, với những sao nam "đỉnh lưu" sở hữu lượng fan đông đảo thì lại càng e dè khi công khai bạn gái. Tuy nhiên, HURRYKNG là một trong số ít những nghệ sĩ thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Thậm chí, hành trình bên nhau của HURRYKNG và bạn gái còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong các sự kiện lớn nhỏ, Kem - bạn gái của HURRYKNG luôn xuất hiện để hỗ trợ nam rapper. Còn ở ngoài đời thường, cặp đôi lại có tình cảm rất giản dị. Đơn cử như mới đây, chúng tôi bắt gặp được HURRYKNG và Kem trên đường phố. HURRYKNG diện chiếc áo tay dài và đội nón đen, sánh đôi với Kem mặc chiếc áo xanh phối cùng quần jeans tối giản.

Dù chỉ lướt qua nhưng không khó để nhận ra HURRYKNG và bạn gái. Trong clip, cả hai vừa đi vừa khoác tay nhau không rời. Chỉ với một chi tiết nhưng nhiều người có thể cảm nhận được sự gắn kết, chân thành và đáng yêu của HURRYKNG và bạn gái. Một chi tiết vô cùng đặc biệt mà team qua đường nhận ra, đó chính là thay vì thường thì người con gái sẽ ôm lấy cánh tay của phái mạnh khi đi dạo, thế nhưng ở đây người nắm lấy cánh tay đối phương lại là HURRYKNG. Chi tiết nhỏ có vẻ hơi "ngược đời" này hóa ra lại vô cùng hợp lý và đáng yêu, người hâm mộ thi nhau "cộng điểm" cho nam rapper.

Clip: HURRYKNG và bạn gái nắm tay tình tứ đi trên đường

HURRYKNG và Kem không ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào ở nơi đông người. Nam rapper là người chủ động ôm lấy cánh tay của bạn gái

Khoảnh khắc giản dị nhưng cực ngọt ngào và dễ thương của cặp đôi khiến nhiều người xoắn xuýt theo

HURRYKNG công khai bạn gái vào năm 2017 qua một bài viết trên trang cá nhân. Chuyện tình "gà bông" của cả hai bắt đầu từ những năm cấp 3, khi đó cả hai là bạn học chung. Người yêu của HURRYKNG có nickname là Kem, sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến nam rapper "say như điếu đổ".

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Người yêu của HURRYKNG có gương mặt khả ái, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến anh chàng "say như điếu đổ". Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Từ khi HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi, chuyện tình yêu của cặp đôi được nhiều người biết đến và ủng hộ hơn.

Giai đoạn khó khăn của HURRYKNG thì Kem cũng là người bên cạnh để chăm sóc bạn trai

Cả hai đã có 7 năm đồng hành cùng nhau

Kem luôn có mặt đồng hành và hỗ trợ bạn trai trong công việc

Trên trang cá nhân, HURRYKNG không ngại đăng ảnh bạn gái và những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi. HURRYKNG còn thường xuyên "flex" chuyện tình cảm trong group chat với fan. Khi thì mua hoa dỗ dành, lúc thì than thở vì bị "nửa kia" giận dỗi. Nhìn hành trình ngọt ngào của HURRYKNG và Kem, cư dân mạng dành sự ngưỡng mộ và chờ đợi cái kết đẹp của cả hai. Gây chú ý, mối quan hệ giữa Kem và mẹ của HURRYKNG rất tốt. Nam rapper đã dắt người yêu về nhà và Kem cùng với mẹ của HURRYKNG còn quay clip đu trend cực lầy lội.

Về chuyện công khai mối quan hệ trong khi nhiều nghệ sĩ thường tránh điều này, HURRYKNG thẳng thắn cho biết: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".