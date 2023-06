Tóm gọn nhóm thanh thiếu niên tấn công bằng bom xăng và mã tấu khiến hai người bị thương

Ngày 21/6, Công an quận 11 (TPHCM) cho hay, đơn vị này đang tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Huỳnh Khải Minh (18 tuổi, ngụ quận 3), Giang Nguyễn Trí Kh (14 tuổi), Nguyễn Hữu N (16 tuổi, cùng ngụ quận 10), Nguyễn Văn Minh Hoàng (17 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (17 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) cùng 17 người khác để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm của Minh mang dao, bom xăng đuổi đánh nhóm của K (Ảnh cắt từ clip)

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/6, Minh chạy xe máy trên đường Vĩnh Viễn (quận 10) thì gặp Đ.Q.K (15 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe nẹt pô nên vượt lên hỏi muốn gì, nhưng K. không trả lời và rẽ vào hẻm đi mất.

Tối cùng ngày, Minh rủ Kh đi đến chung cư 312 Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) để nói chuyện với K. Tại đây, Minh rủ đánh nhau tay đôi nhưng K không đồng ý và hẹn gọi thêm người để đánh nhau. Sau đó, Minh và Kh ra về rủ thêm người để đánh nhau.

Camera ghi cảnh hỗn chiến làm 2 người bị thương

Khoảng 21h, nhóm của Minh gồm hơn 20 người tập hợp tại một quán cà phê trên đường Hồng Lạc (phường 10, quận Tân Bình) rồi gọi cho đối thủ để hẹn ra đánh nhau nhưng không được đồng ý.

Khoảng 1 tiếng sau, Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 Lạc Long Quân tìm đánh K.

Đến nơi, nhóm của Minh thấy nhóm của K. đang ngồi uống cà phê nên Minh và 6 người khác cầm dao tự chế đuổi chém, còn Kh, Phong dùng bom xăng tự chế ném vào đối thủ. Hoảng loạn, nhóm của Minh bỏ chạy tán loạn.

C.D.T (31 tuổi, ngụ quận 5) bị Phong và N. chém 4 nhát vào người, còn K. bị Minh chém 1 nhát vào lưng.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến được đưa về trụ sở công an

Gây án xong, nhóm của Minh lên xe tẩu thoát. K. và T. được đưa đến bệnh viện điều trị với thương tích ở đầu, lưng, tay...

Đến 22h20 cùng ngày, khi 3 thành viên trong nhóm của Minh đang ở trước căn nhà trên đường Kênh Tân Hóa (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) thì bị tổ tuần tra 363 Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện 1 dao tự chế.

Số hung khí công an thu giữ

Từ lời khai của các đối tượng này, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 mời 10 người về trụ sở làm rõ. Sau đó, 9 nghi can còn lại cũng lần lượt ra đầu thú. Tại cơ quan công an, cả 22 đối tượng đều thừa nhận hành vi như trên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.