Tôm đông lạnh có cần rửa sạch trước khi chế biến không? Hóa ra nhiều người lâu nay vẫn làm sai

Tôm là món hải sản được yêu thích ở nhiều nơi. Loại thực phẩm này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất giàu protein, thấp calo và cung cấp nhiều axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Tôm cũng chứa nhiều vitamin như B12 và khoáng chất như sắt và kẽm…

Các món tôm phổ biến trong nhiều nền ẩm thực khác nhau. Để bảo quản được lâu và vận chuyển được đến nhiều nơi, tôm được chế biến và để đông lạnh. Đây là một trong những loại nguyên liệu quen thuộc đối với mọi người.

Tuy nhiên, tôm đông lạnh đã được làm sạch sẵn chưa? Bạn có thực sự cần làm sạch tôm đông lạnh trước khi chế biến không?

Câu trả lời là không! Meredith Carothers, chuyên gia làm việc tại Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cho biết, việc làm sạch tôm đông lạnh là không cần thiết. Lý do là vì, hải sản được bảo quản đúng cách sẽ không dễ bị nhiễm vi khuẩn như salmonella như thịt gà. Đây là lý do tại sao bạn có thể ăn hải sản sống mà không gặp rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe.

Cô cũng khuyến cáo không nên ăn tôm sống, nhưng về mặt kỹ thuật, bạn cũng không cần phải lo lắng về việc phải rửa sạch tôm trước. Bạn có thể chế biến tôm ngay khi lấy ra khỏi túi và sẽ không gặp vấn đề gì. Điều này không chỉ đúng với tôm đông lạnh mà còn đúng với hầu hết các loại tôm. Việc làm sạch tôm hay không cuối là do sở thích của mỗi người.

Mẹo nấu ăn với tôm

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ sẽ giúp bạn chọn và chế biến được món tôm ngon nhất .

Cách chọn tôm ngon

Hầu như mọi con tôm được bán từ tủ lạnh hoặc quầy trưng bày đều được đông lạnh và đã được rã đông ít nhất một lần khi đến cửa hàng. Vì vậy, khi mua bạn nên kiểm tra túi xem có bị có quá nhiều tinh thể đá, dấu hiệu rã đông trong quá trình vận chuyển không. Khi về đến nhà, hãy rã đông tôm qua đêm trong tủ lạnh hoặc trong vài phút dưới vòi nước mát trước khi chế biến.

Nếu mua tôm sống trực tiếp, bạn sẽ có được những con tôm tươi nhất có thể. Để món ăn được ngon hơn, bạn nên bảo quản tôm bằng đá thay vì ngâm nước. Tôm ngâm nước sẽ bị chết từ từ, điều natf giải phóng một loại enzyme trong đầu của chúng, hậu quả là thịt tôm sẽ không còn dai như trước.

Giữ lại phần vỏ tôm

Nhiều người thường bỏ đi phần vỏ tôm đã lột. Tuy nhiên, chúng có thể là một trong những nguyên liệu giúp nồi nước dùng của bạn thơm ngon hơn. Bạn hãy đun nhỏ lửa vỏ và đầu tôm. Chúng sẽ giúp món ăn có hương vị đậm đà hơn so với việc chỉ nấu thịt tôm.

Không nên cho tôm trực tiếp vào nước lạnh

Để chế biến tôm đông lạnh cho ngon và mềm, bạn cần thực hiện thêm bước ướp tôm với rượu nấu ăn và gừng trước khi luộc để giảm mùi tanh và làm cho thịt tôm mềm hơn. Khi nấu, không nên chỉ dùng nước sôi mà cần thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn vào nước đang sôi. Chỉ sau khi nước sôi lại thì mới cho tôm vào nồi, đồng thời giữ lửa cao và theo dõi thời gian khi luộc. Tôm chín là khi chúng nổi lên, có màu đỏ và uốn cong. Để tôm có độ săn chắc và đàn hồi, bạn có thể ngâm tôm đã luộc chín trong nước đá hoặc nước lạnh trong vài phút.

