Tôi thành thật khuyên bạn đừng dại mua 7 món đồ này về rồi bỏ xó: Chiếm diện tích, tốn tiền mà ít khi dùng đến

1. Quá nhiều thiết bị vệ sinh chuyên dụng

Máy chà sàn, máy lau nhà hơi nước, máy giặt thảm, máy hút bụi cầm tay… nghe qua đều rất hữu ích. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, nhiều gia đình nhận ra các thiết bị này có chức năng chồng chéo, việc bảo quản và vệ sinh máy cũng tốn thời gian không kém.

Nhiều người sau một thời gian quay về dùng robot hút bụi kết hợp cây lau nhà truyền thống vì đơn giản, tiết kiệm diện tích và dễ sử dụng hơn.

2. Dụng cụ tập thể dục tại nhà kích thước lớn

Máy chạy bộ, xe đạp tập hay máy tập đa năng thường được mua với quyết tâm "năm nay sẽ chăm tập hơn". Nhưng thực tế, không ít thiết bị trở thành nơi treo quần áo hoặc chất đồ.

Nguyên nhân chủ yếu là việc tập luyện tại nhà đòi hỏi kỷ luật cao. Khi lịch sinh hoạt thay đổi, thiết bị tập lớn dễ bị bỏ quên nhưng vẫn chiếm nhiều diện tích trong nhà.

3. Bàn trang điểm nắp lật nhiều ngăn

Loại bàn này thường được quảng cáo vừa giúp giấu đồ gọn gàng vừa tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, các ngăn thường khá nông, khó chứa các chai lọ cao. Khi sử dụng, việc phải mở – đóng nắp liên tục khiến nhiều người thấy bất tiện.

Sau một thời gian, nhiều gia đình nhận ra bàn phẳng thông thường hoặc kệ mở lại thuận tiện hơn khi sử dụng hàng ngày.

4. Tủ khử trùng bát đĩa âm tường

Tủ khử trùng mang lại cảm giác hiện đại và "chuẩn phong cách sống cao cấp". Nhưng với gia đình ít người, tần suất sử dụng không nhiều như tưởng tượng.

Không ít gia đình chỉ dùng tủ như một ngăn chứa bát đĩa thông thường, trong khi thiết bị lại chiếm khá nhiều diện tích tủ bếp.

5. Nhiều thiết bị bếp nhỏ mua theo cảm hứng

Máy làm sữa chua, máy làm bánh mì mini, máy luộc trứng, máy ép chậm… đều tạo cảm giác về một cuộc sống tiện nghi và tinh tế.

Tuy nhiên, sau vài lần sử dụng, nhiều người nhận ra quy trình chuẩn bị và vệ sinh khá phức tạp. Những thiết bị này dễ bị cất sâu trong tủ bếp, chiếm diện tích nhưng ít được dùng lại.

6. Bồn tắm kích thước lớn trong phòng tắm nhỏ

Bồn tắm là mơ ước của nhiều gia đình khi thiết kế nhà. Tuy nhiên, với diện tích phòng tắm hạn chế, bồn tắm có thể khiến không gian trở nên chật chội.

Ngoài ra, việc vệ sinh bồn tắm và thời gian chuẩn bị nước cũng khiến nhiều người ngại sử dụng thường xuyên. Sau một thời gian, bồn tắm có thể trở thành khu vực ít dùng đến.

7. Máy chiếu thay thế tivi

Máy chiếu được nhiều người lựa chọn để tạo cảm giác như rạp phim tại nhà. Tuy nhiên, thiết bị này khá nhạy sáng, chất lượng hình ảnh ban ngày thường không rõ nét.

Trong thực tế, nhiều gia đình vẫn quay lại sử dụng tivi vì tiện lợi hơn và ít phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng.