Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây lựu

Cây lựu là một trong những loại cây vừa dễ trồng, vừa mang nhiều ý nghĩa trong đời sống gia đình. Không chỉ cho quả ngon, giàu dinh dưỡng, lựu còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, đông đủ và may mắn. Tuy nhiên, để cây phát triển ổn định, ra hoa đậu quả đều và không làm ảnh hưởng đến không gian sống, các gia đình vẫn cần lưu ý một số điểm quan trọng trong quá trình trồng và chăm sóc.

1. Chọn vị trí trồng có đủ ánh sáng

Lựu là cây ưa nắng, càng nhiều ánh sáng cây càng khỏe và dễ ra hoa. Nếu trồng trong sân hoặc vườn, nên chọn vị trí thoáng, không bị che khuất bởi tường cao hay cây lớn. Với nhà phố, có thể trồng trong chậu đặt ở ban công hoặc trước cửa, miễn là đảm bảo cây nhận được ánh nắng trực tiếp vài giờ mỗi ngày.

2. Không trồng quá sát nhà hoặc lối đi

Dù không phải cây quá lớn, nhưng lựu vẫn có tán và bộ rễ phát triển theo thời gian. Trồng quá sát tường hoặc ngay lối đi có thể gây vướng víu, đồng thời ảnh hưởng đến kết cấu nền nếu rễ phát triển mạnh. Nên giữ khoảng cách vừa phải để cây có không gian sinh trưởng và không gây bất tiện trong sinh hoạt.

3. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt

Lựu không kén đất nhưng lại không chịu được úng lâu. Đất trồng nên tơi xốp, có thể trộn thêm xơ dừa, trấu hoặc phân hữu cơ để tăng độ thoáng khí. Nếu trồng chậu, cần đảm bảo đáy chậu có lỗ thoát nước tốt để tránh tình trạng rễ bị thối.

4. Tưới nước vừa đủ, tránh dư ẩm

Cây lựu có khả năng chịu hạn tương đối tốt, vì vậy không cần tưới quá nhiều. Chỉ nên tưới khi đất bắt đầu khô, tránh để đất luôn ẩm ướt. Vào mùa mưa, cần chú ý thoát nước để tránh cây bị úng, ảnh hưởng đến rễ và khả năng ra hoa.

5. Tỉa cành định kỳ để cây thông thoáng

Nếu để cây phát triển tự nhiên, tán sẽ dễ rậm rạp, cản trở ánh sáng và làm giảm khả năng ra hoa. Việc tỉa cành giúp cây thông thoáng hơn, tập trung dinh dưỡng nuôi hoa và quả. Nên cắt bỏ cành khô, cành yếu hoặc mọc đan chéo để giữ dáng cây gọn gàng.

6. Chủ động phòng sâu bệnh

Cây lựu có thể gặp một số vấn đề như rệp, sâu ăn lá hoặc nấm khi thời tiết ẩm. Gia đình nên thường xuyên quan sát lá và thân cây để phát hiện sớm. Nếu thấy dấu hiệu bất thường, có thể xử lý bằng các biện pháp đơn giản như rửa sạch lá, cắt bỏ phần bị hại hoặc dùng chế phẩm sinh học an toàn.

7. Giữ không gian xung quanh cây luôn sạch sẽ

Lá rụng, quả rụng nếu không dọn kịp thời có thể gây mất vệ sinh và thu hút côn trùng. Việc giữ khu vực quanh gốc cây sạch sẽ không chỉ giúp cây khỏe hơn mà còn đảm bảo không gian sống luôn gọn gàng.

Nhìn chung, cây lựu là lựa chọn khá “dễ chịu” cho các gia đình, không đòi hỏi chăm sóc quá phức tạp nhưng vẫn mang lại nhiều giá trị. Chỉ cần chú ý một vài nguyên tắc cơ bản, cây có thể sinh trưởng tốt, vừa làm đẹp không gian, vừa mang lại cảm giác gần gũi, thư giãn. Khi được chăm sóc đúng cách, một cây lựu trong nhà không chỉ cho quả ngon mà còn góp phần tạo nên một không gian sống hài hòa và có điểm nhấn.