Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Don Hồ đã chia sẻ kỷ niệm về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.

Anh nói: “Nhiều người ở ngoài thì nói nhiều, hài hước, hay pha trò nhưng lên sân khấu lại bị đơ không nói được gì. Có những người diễn hài rất duyên, hài hước, mảng miếng đủ nhưng xuống sân khấu là thu mình lại, Hoài Linh là người như vậy.

Don Hồ

Tôi gặp Hoài Linh lần đầu khi Hoài Linh chưa nổi, mới đi diễn cùng anh Vân Sơn ở một show. Đó là show đầu tiên tôi gặp và được biết đến cái tên Hoài Linh.

Lúc đó, tôi vào hậu trường thì anh Vân Sơn giới thiệu đây là Hoài Linh, sẽ diễn chung với anh. Tôi nhìn Hoài Linh và thấy lạ vì Hoài Linh nghiêm nghị quá. Tôi không biết Hoài Linh sẽ diễn hài kiểu nào, có hài nổi không.

Tôi không thể tưởng tượng nổi khi bước ra sân khấu Hoài Linh lại lột xác và duyên dáng đến như vậy, rất ngộ. Cho đến giờ, ở ngoài đời Hoài Linh vẫn như vậy, rất nghiêm túc, ít nói, không ai nghĩ lên sân khấu lại diễn hài nhiều năng lượng đến thế”.

Tuy nhiên, ở mỗi chương trình biểu diễn có Hoài Linh, trong khi các nghệ sĩ ngồi tụm lại coi thì Don Hồ lại không. Về điều này, ca sĩ Như Loan giải thích:

“Không phải anh Don Hồ không muốn xem anh Hoài Linh diễn mà anh ấy không muốn bị phân tâm trước khi biểu diễn. Anh Don Hồ cũng không mấy khi giao lưu với mọi người trước lúc diễn hay trò chuyện cùng đám đông.

Lúc nào anh ấy cũng tự lo đồ đạc, tập bài chỉn chu, rất tập trung vào màn trình diễn, không như tôi. Nhiều khi phần trình diễn của tôi ngay sau phần hài của anh Hoài Linh nhưng tôi vẫn ngồi coi”.

Hoài Linh

Don Hồ thừa nhận: “Đúng vậy, các nghệ sĩ khác thường nhờ người make up nên phải ngồi chờ nguyên một ngày để tới lượt còn tôi tự make up hết cho mình. Vì thế, đến gần tiết mục của tôi là tôi phải vào make up, không còn thời gian ngồi coi hài cùng mọi người. Tôi thấy mọi người ngồi coi hài cười rầm rộ nhưng không dám ra coi vì sợ không kịp cho tiết mục của mình.

Nhưng ở nhà, mẹ tôi tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn mở hài của anh Hoài Linh coi. Có một tiết mục hài coi tới coi lui mà vẫn cười được, một tiết mục phải coi mấy chục lần. Mẹ tôi thích coi Hoài Linh, Chí Tài lắm.

Vì vậy, mẹ tôi giờ đã yếu, đi lại không vững nữa nhưng tôi vẫn đưa mẹ tới coi Hoài Linh diễn”.