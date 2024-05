Tội ác man rợ của kẻ sát hại cô gái rồi phân xác phi tang chiều 29 Tết ở TP Thủ Đức

Thông tin mới nhất về vụ việc

Ngày 11/5, Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP.HCM) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại V.T.T (nạn nhân bị sát hại vào chiều 29 tết ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Cáo trạng xác định đây là vụ án "Giết người", "Hiếp dâm", Cướp tài sản" xảy ra ngày 08/02/2024 tại phòng trọ số 14, địa chỉ số 103/18 Quang Trung, Khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM do Nguyễn Đăng Khoa thực hiện.

Vào ngày 06/02/2024, Nguyễn Đăng Khoa nảy sinh ý định cướp tài sản, giết, hiếp dâm chị T. Để thực hiện hành vi phạm tội, Khoa chuẩn bị hung khí, tạo cớ, dẫn dụ chị T. vào phòng trọ của mình, sau đó, dùng dao khống chế, tấn công cướp tài sản, giết, hiếp dâm chị T., rồi chặt xác phi tang nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Viện KSND TP.HCM nhận định Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội và có hành vi hung hãn nhằm che dấu tội phạm.

Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA TP.HCM

Hành vi trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Hành vi của Nguyễn Đăng Khoa đã phạm các tội "Giết người" thuộc trường hợp "Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng", "Thực hiện tội phạm một cách man rợ", "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" thuộc trường hợp "Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác", tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm e, i khoản 1 Điều 123, khoản 1 Điều 141 và điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Đăng Khoa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội vì động cơ đê hèn, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội, quy định tại điểm đ, e, m khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tội ác man rợ của kẻ sát nhân

Nguyễn Đăng Khoa và chị V.T.T. cùng ở tại khu nhà trọ địa chỉ số 103/18 Quang Trung, Khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM (Khoa ở phòng trọ số 14, chị T. ở phòng trọ số 4).

Vào khoảng ngày 06/02/2024 (27/12/2023 âm lịch), Khoa nghĩ gần tết chị T. có tiền nên nảy sinh ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản và hiếp dâm sau đó giết chị T. để phi tang. Để thực hiện ý định của mình, Khoa tự kéo tủ quần áo khỏi vị trí ban đầu chờ cơ hội để thực hiện hành vi.

Khoảng 15 giờ ngày 08/02/2024, khi thấy chị T. chuẩn bị dọn đồ để về quê ăn tết, Khoa nhờ chị T. qua phòng trọ số 14 của mình để giúp Khoa dời tủ quần áo. Khi đi qua phòng Khoa, chị T. mang theo 01 túi xách màu đen hình vuông đeo chéo trước ngực, bên trong có 3.000.000 đồng và 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu xanh dương.

Khi vào phòng trọ của mình, Khoa đi đến khu vực bếp lấy con dao Thái Lan, cán nhựa màu vàng, dài 21 cm, lưỡi bằng kim loại dài 11 cm, rộng 2cm cầm trên tay phải chĩa dao về phía chị T. đe dọa, nói:

"Chị không được la, em chỉ lấy tiền thôi". Chị T. van xin, kháng cự nhưng Khoa vẫn sát hại rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi quan hệ tình dục xong, Khoa lấy 01 lắc vàng và 01 nhẫn vàng trên tay chị T., 3.000.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro trong túi xách chị T. bỏ vào túi quần đang mặc.

Tiếp theo, Khoa đi hiệu thuốc mua băng keo cá nhân để dán các vết thương ở tay do bị chị T. chống cự cắn. Trên đường về, Khoa dừng xe tháo sim điện thoại của chị T. vứt xuống đường và đi đến cửa hàng tạp hóa mua 01kg túi nilon màu đen loại 10kg và 01 ổ khóa để thực hiện kế hoạch man rợ.

Về phòng mình, Khoa đóng cửa, lấy điện thoại di động mở nhạc to và mở vòi nước chảy ra sàn tạo âm thanh lớn để tránh việc người ngoài nghe được tiếng động bên trong. Khoa đến khu vực kệ bếp lấy con dao rựa dài 39 cm, bản lưỡi rộng 6,7 cm để phân xác nạn nhân bỏ vào 06 túi nilon màu đen, tẩy rửa nhà nhà tắm và con dao gây án.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Khoa chạy xe chở 06 túi nilon chứa các phần thi thể của chị T. đến khu vực vắng người ở đường D4 phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức vứt xuống mép kênh. Sau đó, Khoa đón xe khách về nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Khoa thực nghiệm hiện trường nơi phi tang thi thể. Ảnh: CA TP.HCM

Vào lúc 14 giờ 52 phút ngày 08/02/2024, chị V.T.H. là chị gái của chị T. nhận được tin nhắn của nạn nhân thông báo sẽ về nhà ở Đồng Nai để ăn tết cùng gia đình, nhưng đến tối vẫn chưa thấy về, mất liên lạc nên báo công an.

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Nguyễn Đăng Khoa đang ở nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Phù Cát di lý Nguyễn Đăng Khoa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Đăng Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai của Khoa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.