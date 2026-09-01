Tối 1/9, giá vàng giảm sâu

Giá vàng thế giới có thời điểm lao dốc tới 2,5% trong phiên tối 1/9, xuống quanh 4.330 USD/ounce, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 gia tăng. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu việc làm Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lao dốc trong phiên giao dịch tối 1/9, xuống quanh 4.330 USD/ounce, giảm 2,5% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,13% trong phiên giao dịch hôm 31/8.

Giá vàng giảm sâu trong phiên thứ Ba, chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao, trong khi thị trường chờ đợi các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên thứ Ba. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Ông Ole Hansen, nhà phân tích tại Saxo Bank, cho biết lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tiếp tục tăng sau bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh hôm thứ Sáu tuần trước, qua đó tạo thêm áp lực giảm đối với giá vàng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi lên, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lời.

Giá vàng từng lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước, trước khi giảm hơn 3% trong phiên thứ Sáu. Đà giảm diễn ra sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn “nhiều việc phải làm” nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin tưởng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai nói với các phóng viên rằng ông Warsh sẽ “làm những gì ông ấy phải làm” về lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo 66% khả năng lãi suất sẽ tăng trong tháng này.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm ADP, dự kiến công bố vào thứ Tư, và số liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu để tìm kiếm thêm manh mối về chính sách kinh tế.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời đối với nhà đầu tư.

Trên phương diện địa chính trị, ông Trump hôm thứ Hai đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi hai bên thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên trong một tháng. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột gần đây đã chuyển sang trạng thái bế tắc về kinh tế.