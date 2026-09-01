Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay 1/9/2026 tại PNJ cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Đặc điểm của vàng 9999

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ có một lượng tạp chất rất nhỏ. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng bóng và ít bị oxy hóa trong điều kiện thông thường.

Tuy nhiên, do hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 khá mềm, dễ trầy xước, móp méo hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm tích trữ, thay vì những món trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h30 sáng nay (1/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,57 - 14,87 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 6h30 ngày 1/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.800.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.285.000 14.785.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 14.062.000 14.682.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 14.032.000 14.652.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.937.000 13.557.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.110.000 11.100.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.074.000 10.064.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.630.000 9.620.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.038.000 9.028.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.668.000 8.658.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.167.000 6.157.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.560.000 5.550.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.938.000 4.928.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h30 sáng 1/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.570.000 14.870.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.520.000 14.920.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.590.000 14.990.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.590.000 14.990.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 14.390.000 14.890.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.540.000 14.870.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.540.000 14.840.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.540.000 14.840.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.