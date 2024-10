Chiều 16/10, buổi họp báo ra mắt chính thức của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã chính thức được diễn ra tại TP.HCM, Sự kiện quy tụ 30 chị đẹp xuất hiện trong chương trình với nhiều chia sẻ được tiết lộ. Trong đó, “chị đẹp” Tóc Tiên là người bị dàn chị đẹp còn lại “dọa cho ăn biên bản” vì vô tình để lộ nội dung chương trình.

Theo đó, Tóc Tiên chia sẻ: “Khi mà Tiên biết chương trình về Việt Nam thì điều đầu tiên Tiên nghĩ đó là say NO. Vì rất cực, rất vất vả, bào mòn cả chất xám lẫn thể chất, tinh thần. Khi bước vào chương trình thì điều đó y chang thậm chí là cực hơn. Nó vượt qua tất cả sự lường trước của Tiên vì Tiên nghĩ rằng mình còn trẻ thì những cái này ok. Mọi người khi xem chương trình sẽ thấy các chị em có những giây phút vỡ òa và vỡ bụng vì quá mệt mỏi. Mới có 2 Công thôi mọi người. Chúng tôi đang lê lết qua tới Công 3 sắp quay tuần sau”.



Nói tới đây, 29 chị đẹp ngay lập tức dọa Tóc Tiên “ăn biên bản” vì tiết lộ lịch quay làm của chương trình. Chính từ màn “hớ miệng” này, các đơn vị báo chí và những người xuất hiện tại buổi họp báo bắt đầu tò mò các Chị Đẹp nào là người đã bị loại sau Công diễn đầu tiên. Bởi lẽ theo như đúng format, sau các Công Diễn đều có các thí sinh bị loại. Như vậy ở thời điểm diễn ra buổi họp báo, đã có ít nhất 2 chị đẹp phải nói lời chia tay sớm chương trình.

Trước đó Tóc Tiên cũng gây thích thú khi thừa nhận cô là người của BTC khi luôn hối thúc các chị đẹp trong chương trình: “Người của BTC thì mình chủ yếu là đi hối thúc. Nếu mọi người vào hậu trường của Chị Đẹp thì sẽ luôn được nghe câu ‘trễ giờ rồi quay đi, trễ giờ rồi quay đi của BTC thì Tóc Tiên luôn là người đi hối thúc các chị.

Các chị đẹp không như mấy anh. Nhiều khi mấy anh lười không makeup còn mấy chị là lâu lắm mọi người ơi. Nhiều khi các chị còn cùng một ekip makeup nữa nên lúc nào cũng chỉ hối thúc thôi. Với lại nhắc nhở mọi người nhớ thắp nhang ở trường quay (cười)”.