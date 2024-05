Toàn cảnh vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong: 2 tháng hôn mê, phép màu đã không đến với em...

Bị bạn học đánh dã man tại sân bóng rổ

Vụ việc xảy ra vào chiều 17/3/2024, con trai chị L. là nam sinh N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật (quận Long Biên). Tại đây, Đ. mâu thuẫn với nam sinh K. (12 tuổi).

Sân bóng nơi em Đ. bị hành hung

Nam sinh K. sau đó đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra để đánh Đ. khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) và trải qua 2 lần phẫu thuật.

"Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở", chị L. phản ánh.

Em Đ. nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 25/3/2024, chỉ huy Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não. Đơn vị cũng đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Chiều 26/3/2024, người nhà học sinh N.H.Đ. xác nhận việc đưa em Đ. rời Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Em được xác định đã chết não hơn 1 tuần, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình.

Tối ngày 29/3, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Đ. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, em vẫn đang điều trị hồi sức tích cực, so với thời điểm từ Hà Nội về, bệnh nhân đã có phản xạ một chút, đồng tử to hơn. Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nặng nên không thể tiên lượng.

Em Đ. đã được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

1.000 hạc giấy không mang đến phép màu...

Chiều 20/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xác nhận đã chuyển bệnh nhân Đ. về Hà Nội điều trị theo nguyện vọng của gia đình tại Bệnh viện Nhi trung ương. Nhưng theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, vào thời điểm này, tình trạng chung của Đ. đã rất nặng, tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội chẩn cùng các chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh, Hồi sức ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan đến từ Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Việt Đức, cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương để thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực.

Mặc dù vậy, đến 12h35 ngày 21/5, Đ. đã diễn biến nặng và tử vong.

Trước đó, vào thời điểm em Đ. mới gặp nạn, đã có rất nhiều bạn học cũng như phụ huynh, những người quen biết gia đình em Đ. gửi tới em những món quà, hay đơn giản chỉ là những bức thư, những chú hạc giấy giản đơn nhưng đong đầy ý nghĩa, mong em có thể sớm khoẻ lại.



Những bức thư, hạc giấy... của bạn bè mong em Đ. sớm khoẻ lại

Một phụ huynh cũng cho hay, các con khi nghe tin bạn gặp nạn đã gấp hạc giấy, bởi các con đều mong muốn gấp đủ 1000 con hạc để đổi lấy một điều ước cho bạn qua khỏi cơn nguy kịch:

"Với tất cả sự trân trọng của mình, chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với bạn Đ. Bạn sẽ không buồn vì có rất rất nhiều người bạn quan tâm đến bạn."

Đáng tiếc, những chú hạc giấy đã chẳng thể mang lại phép màu cho em Đ.

Gia cảnh khó khăn, mẹ hàng ngày đi bán rong

Được biết, hoàn cảnh của gia đình em Đ. khá khó khăn. Cách đây 3 năm, bố của Đ. bị mất do tai nạn giao thông, nhà chỉ còn Đ. và mẹ nương tựa vào nhau. Công việc mưu sinh của chị L. hàng ngày đi bán hàng rong, tần tảo tích cóp nuôi cậu con trai ăn học trên Hà Nội.

"Đ. ngoan lắm, thầy cô đánh giá học giỏi lại có năng khiếu hội họa, con luôn là hy vọng của tôi… Vậy mà…", chị L. nghẹn ngào.

Bố mất sớm, em Đ. và mẹ chỉ có thể nương tựa vào nhau

Từ khi con gặp nạn, chị L không rời con một bước. Thương cảm với hoàn cảnh mẹ con chị L, cộng đồng mạng đã quyên góp, hỗ trợ tiền giúp cháu Đ chữa bệnh. Nhưng khi nhận được hơn 100 triệu đồng, chị L xin tri ân, cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ.

Mong muốn của gia đình chị L. là những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can 16 tuổi

Ngày 27/3, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ việc này.

Đối tượng T.V.M (SN 2008)

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, phường Việt Hưng, quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

M. được xác định là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật, thuộc địa bàn phường Việt Hưng, làm N.H.Đ. bị thương nặng.

