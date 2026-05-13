Toàn cảnh vụ án Bùi Đình Khánh - kẻ buôn ma túy nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh

Theo thông tin từ VTC News, ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành xét xử vụ án liên quan đến Bùi Đình Khánh - kẻ buôn ma túy nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh. Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 13 đến 15/5).

Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, với số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Cáo trạng truy tố xác định, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nhiều đồng phạm khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chuyên án ma tuý khiến một chiến sĩ công an hy sinh

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, nhóm của Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lại lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn và cướp lại số ma túy đang bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn lực lượng công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thượng úy Khải sau đó được truy thăng quân hàm Thiếu tá.

Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã phối hợp với các đơn vị truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 04h30’ ngày 18/4 đã bắt thêm 2 đối tượng Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng sinh năm 1994 cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Chiều 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, phát hiện lượng lớn ma túy, nâng tổng số lượng bị thu giữ lên 25 bánh heroin.

Đến khoảng 22h ngày 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh khi đối tượng này đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa.

Lời khai máu lạnh của Bùi Đình Khánh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khi điều tra viên hỏi về quá trình di chuyển trốn chạy, Khánh bình tĩnh khai nhận toàn bộ quá trình từ khi mang chiếc balo màu đỏ chứa đầy ma túy để giao cho Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, ở TP Hạ Long) ở chân dốc Cái Lân gần khu vực chung cư Dragon Castel (phường Bãi Cháy , TP. Hạ Long). Tại đây đối tượng đã bị bắt quả tang nhưng đã nhanh chóng thoát thân.

Khi điều khiển xe đến khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, đối tượng phát hiện có nhiều người tập trung đối tượng liền xuống xe lấy súng bắn 2 phát, khi thấy người chạy ngược lại, đối tượng tiếp tục bắn thêm 2 phát rồi lên xe bỏ chạy về phía bệnh viện Sản Nhi, phường Đại Yên.

Đến gần khu vực bệnh viện Sản Nhi, đối tượng nhận thấy chiếc xe có vấn đề vì đạp ga xe không còn ga nên hắn đã phi thẳng xe vào ngõ nhà dân và vứt xe ở đấy rồi tiếp tục bỏ chạy.

Trước lúc tiếp tục chạy trốn, Khánh đã gọi điện thoại cho một người tên là Sơn và đề nghị người này chở đi trốn vì đang đánh nhau . Sau khi gọi cho Sơn, đối tượng chạy vào một quán bida gần đường rồi nhờ nhân viên ở đấy gọi cho 1 chiếc taxi sau đó di chuyển sang khu vực đường quốc lộ 5B tỉnh Hải Dương và tiếp tục đi nhờ container lên cầu Thanh Trì, Hà Nội.

Tại đây, đối tượng tiếp tục thuê taxi lên Phú Thọ mua quần áo, dép rồi tiếp tục bắt taxi quay về Hà Nội. Đến bến xe Nước Ngầm, đối tượng ngồi uống nước ở ngã tư Trần Thủ Độ đến 15h30 mới bắt xe đi vào Thanh Hóa và bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vào lúc 22h cùng ngày.

Khi được điều tra viên hỏi tâm trạng của anh bây giờ như thế nào? Khánh không cần suy nghĩ, hắn nhếch mép và cho rằng mình đang hoảng loạn nhiều thứ.

Và khi điều tra viên hỏi tiếp anh suy nghĩ gì về những hành động anh đã làm? Khánh lạnh lùng nói những việc hắn làm là hắn đã xác định rồi, cuộc sống bây giờ cũng mong manh rồi, án tử giờ đã treo trên đầu rồi nên cảm giác bây giờ "không còn gì để mất nữa rồi".

“Tôi nghĩ không phải tôi sợ hãi đâu, trên đường bỏ trốn tôi chỉ nghĩ đến những chuyện từ ngày xưa đến bây giờ và những việc vu vơ thôi, để cho tâm trạng nó thoải mái nhất thôi. Còn việc tại sao chọn đi về Thanh Hóa là đi cho nó khuây khỏa thôi”, đối tượng Bùi Đình Khánh khai nhận .

Mở rộng bắt giữ 13 đối tượng

Ngày 26/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can với 06 tội danh, gồm: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị khởi tố về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Hoàng Văn Đông (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Hà Quang Sơn (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về các tội: Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Hà Thương Hải, Bùi Đình Khánh, Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn đã cùng nhau sử dụng ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại tổ 4 khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - bác ruột đối tượng Bùi Đình Khánh), bị khởi tố tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc - chú rể đối tượng Hà Thương Hải) bị khởi tố tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đinh Văn Thiết (SN 2001, trú tại xóm Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - em họ đối tượng Hà Thương Hải), bị khởi tố về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm.

Ngoài ra, 6 (sáu) đối tượng bị khởi tố tội Che giấu tội phạm, gồm:

Ngô Thị Thơ (SN 1974, trú tại khu Trung tâm 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - mẹ đẻ đối tượng Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hạnh (SN 1997, trú tại khu Trung tâm 2, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - vợ đối tượng Hà Thương Hải).

Bùi Xuân Hiến (SN 1989, trú tại tổ 12, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – anh họ đối tượng Bùi Đình Khánh).

Lò Văn Minh (SN 2002, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi ở hiện nay, khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - em họ đối tượng Hà Thương Hải).

Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005, trú tại tổ 1, phường Thịnh Đáng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái đối tượng Bùi Đình Khánh).

Triệu Thị Hiền (SN 2005, trú tại số nhà 7A, ngõ 220, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - bạn gái đối tượng Hà Thương Hải).

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi, vận động các đối tượng khác có liên quan đến vụ án trên khẩn trương ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.