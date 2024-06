Toàn cảnh tranh cãi trường quốc tế yêu cầu phụ huynh ký đơn "chấp nhận rủi ro khi con học bơi"

Trường yêu cầu cha mẹ ký chấp nhận rủi ro khi trẻ học bơi

Ngày 7/6, một phụ huynh có con học tại trường mầm non Quốc tế VCN (trường mầm non VCN World) phản ánh nhà trường đã gửi phụ huynh đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi (mẫu 1), với một số điều khoản gây tranh cãi. Cụ thể, trường yêu cầu phụ huynh chấp thuận một số điều; trong đó có nội dung: "Tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi".

Phụ huynh này cho rằng văn bản nói trên của trường mầm non VCN World trái với các quy ước tự nguyện, trung thực, không ai bị ép buộc trong tham gia giao kết hợp đồng dân sự theo tinh thần của pháp luật dân sự.

Điều khoản trên cũng đẩy phụ huynh vào tình huống pháp lý ngặt nghèo, trong đó "tình nguyện" giao tính mạng, sức khỏe của con cái mình vào tay nhà trường, bất chấp các rủi ro có thể đo lường được trong quá trình học bơi. Đồng thời, phụ huynh tình nguyện loại bỏ trách nhiệm của nhà trường và người dạy bơi khi phát sinh rủi ro.

Phụ huynh này cho biết đã làm việc 3 lần với nhà trường nhưng không giải quyết được vấn đề. Sáng 7/6, hiệu trưởng nhà trường đã liên hệ phụ huynh và thông báo trường không chấp thuận sửa văn bản, đề nghị anh "tìm môi trường phù hợp cho con".

Phụ huynh bức xúc: "Con gặp tai nạn, ai chịu trách nhiệm?"

Sau khi tờ đơn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh khác đã bày tỏ quan điểm trái chiều. Dẫu biết trong quá trình học bơi trẻ nhỏ có thể sẽ đối diện với một số rủi ro nhất định, mà thực tế trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ đuối nước thương tâm, mà nạn nhận chính là trẻ em mầm non, tuy nhiên, yêu cầu nhà trường đưa ra theo một số người là khó có thể chấp nhận được.

Để hạn chế rủi ro ảnh hưởng tới sức khoẻ và tính mạng của học trò, nhà trường cần xây dựng quy trình giám sát hoạt động dạy và học chặt chẽ, kết hợp với sự phối hợp của phụ huynh. Thế nhưng, phía nhà trường mầm non VCN World lại yêu cầu phía phụ huynh ký đơn có nội dung "tình nguyện chấp nhận rủi ro" như vậy là không nên và đùn đẩy trách nhiệm bảo vệ an toàn của học trò lên chính bản thân các em học sinh mầm non và phụ huynh - những người không thể theo sát con tại trường học được.

"Chẳng may nếu có sự cố xảy đến trong quá trình học bơi ở trường, ai sẽ đứng lên chịu trách nhiệm?", một phụ huynh bức xúc và "hỏi ngược" lại phía nhà trước sau khi đọc được nội dung gây tranh cãi trong tờ đơn.

"Nếu tôi ký tờ đơn có nội dung 'tình nguyện chấp nhận những rủi ro...' thì được hiểu là tôi giao tính mạng trẻ nhỏ cho nhà trường. Nhưng nếu có sự cố của trẻ nhỏ, thì phụ huynh tự chịu trách nhiệm, nhà trường không liên quan", một phụ huynh khác lên tiếng.

Trường quốc tế xin lỗi

Tối ngày 7/6, trên fanpage chính thức của mình, trường mầm non VCN World đã đăng thông báo chính thức, lên tiếng xin lỗi vì "những nội dung liên quan đến việc đăng ký học bơi đang gây tranh cãi làm ảnh hưởng và gây hoang mang cho Quý Phụ huynh cùng các em học sinh đang theo học tại trường".

Theo nội dung thông báo trích lời thay mặt bà Đặng Thị Đông - Hiệu trưởng trường mầm non VCN World, ngay trong chiều ngày 7/6, nhà trường đã có buổi làm việc với phòng Phòng Giáo dục Đào tạo TP. Nha Trang để giải trích sự vụ và thống nhất điều chỉnh những nội dung để tránh hiểu lầm không đáng có.

Nhà trường thông tin thêm rằng lớp học bơi trong bản đăng ký gây tranh cãi là lớp học ngoại khoá không bắt buộc, hoàn toàn không thu thêm phí và không nằm trong chương trình học chính thức của các lớp. Nhà trường chỉ tổ chức lớp bơi cho trẻ từ 4 tuổi đến khi ra trường, xuyên suốt các năm học.

Bài đăng cũng nêu cụ thể: Nhà trường đang tổ chức các lớp học bơi cho 9 lớp Peach và Apple, tổng 189 học sinh. Đến thời điểm hiện nay, nhà trường nhận được sự đồng thuận từ 189 phụ huynh, chỉ trừ 1 phụ huynh không đồng thuận với nội dung đăng ký học bơi của nhà trường và có những bài viết về nội dung gây hoang mang trong thời gian qua.

Về phía nội dung của tờ đơn yêu cầu phụ huynh ký "tình nguyện chấp nhận rủi ro", trường mầm non VCN World giải thích: Giả sử trong tình huống không may xảy ra sự cố không mong muốn với các con - ngay cả trong trường hợp không phải do lỗi từ phía nhà trường – mặc dù đã có đơn chấp thuận của phụ huynh thì nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

"Vì vậy, việc nhà trường cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn bất khả kháng mà chúng ta chưa lường trước được (có thể ảnh hưởng do thể trạng, tâm sinh lý của mỗi bạn,…) để cân nhắc quyết định có nên cho con học bơi, không chỉ là việc làm cần thiết mà còn là trách nhiệm của Nhà trường, mong Quý Phụ huynh thông cảm và ủng hộ Nhà trường", phía trường mầm non VCN World chia sẻ.

Nhà trường điều chỉnh điều khoản gây tranh cãi

Trong diễn biến mới nhất, sáng nay (8/6), đại diện trường mầm non VCN World cho biết nhà trường đã trao đổi trực tiếp với phụ huynh chưa đồng thuận và đã thống nhất nội dung điều chỉnh liên quan đến "Đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi". Hiện, phụ huynh này đã chấp thuận và ký xác nhận đơn để đăng ký cho con học bơi tại Trường.

Theo đó, điều khoản "Tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con của tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi" gây tranh cãi được sửa thành "Tôi hiểu khi con tôi tham gia vào các hoạt động bơi có thể xảy ra các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà trường". Nhà trường cũng đã tiến hành cập nhật nội dung điều chỉnh đến các phụ huynh khác đang cho con học bơi tại trường.

