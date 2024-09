“Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên” - Điểm đến cuối tuần cho các gia đình dịp Trung thu

Giữa lịch trình bận rộn với các dự án phim, gia đình Thúy Diễm, Lương Thế Thành cũng dành thời gian tham gia sự kiện "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên" vào ngày 08.09.2024 tại điểm Aeon Mall Bình Tân để tạo nên một Trung Thu thật đáng nhớ với nhiều trải nghiệm cùng con trai.

Gia đình diễn viên Thuý Diễm - Lương Thế Thành và con trai chụp ảnh tại sự kiện "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên".

"Chương trình là cơ hội để gia đình gắn kết, sum vầy với nhau... nơi mà con được cầm chiếc đèn trung thu,... được bố mẹ cùng mọi người dắt tay rước đèn, được cả học thêm cách làm thế nào để đánh răng đúng cách sau khi ăn những chiếc kẹo ngọt, những chiếc bánh trung thu", diễn viên Thuý Diễm chia sẻ.

Diễn viên Thuý Diễm và Lương Thế Thành tận hưởng những giây phút đoàn viên bên nhau.

Đến với sự kiện, chị Nguyễn Ngọc Thảo Nhi cũng chia sẻ: "Bột được mẹ dẫn đi chơi và siêu hào hứng tại sự kiện Tỏa sáng nụ cười, đón Tết Đoàn viên... bé Bột được thưởng thức tiết mục múa lân siêu hoành tráng, Bột nhà em siêu mê xem không rời mắt luôn."



Chị Thảo Vy cho biết mình và ông xã cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ tại sự kiện, cả hai như được trở về tuổi thơ với những nụ cười rạng rỡ trên môi: "Đồng hành cùng mình trong sự kiện này còn có chồng của mình nữa, nhờ cùng nhau tham gia các hoạt động trong sự kiện mà tình cảm của hai vợ chồng cũng gắn kết hơn."

Khách tham gia các hoạt động tại sự kiện được nhận bộ quà tặng kỷ niệm 10 năm từ thương hiệu Ngọc Châu.

Gia đình chị Thảo Loan cũng là một trong số hàng nghìn gia đình tham gia hầu hết các hoạt động tại sự kiện, cả gia đình đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, cùng nhau lưu lại những tấm ảnh rạng rỡ.



Gia đình khách tham quan check in tại "Bức tường tinh hoa dược liệu" và tìm hiểu về cách chăm sóc răng miệng bằng dược liệu cổ truyền.

Hoạt động múa lân, check-in nhận quà, vòng quay may mắn thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan sự kiện.

Theo thông tin từ nhãn hàng, chuỗi sự kiện "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên" sẽ tiếp tục được tổ chức vào các ngày cuối tuần trong tháng 09.2024 tại các điểm Trung tâm mua sắm, đại siêu thị như: Lotte Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh); Lotte Ba Đình (TP. Hà Nội); Big C An Lạc (TP. Hồ Chí Minh); Big C Thăng Long (TP. Hà Nội) và Coop Sư Vạn Hạnh (TP. Hồ Chí Minh). Tại các điểm trạm đoàn viên của chuỗi sự kiện, các gia đình sẽ được tham gia quay vòng quay may mắn và nhận về những phần quà giá trị, được tư vấn miễn phí cách chăm sóc sức khỏe răng miệng để nụ cười luôn được tỏa sáng, chắc khỏe.

Chuỗi sự kiện "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên" đón tiếp đông đảo các gia đình tham gia vui chơi trong dịp lễ Trung thu cận kề.

Hành trình "10 năm tỏa sáng nụ cười chắc khỏe" cho gia đình Việt của kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu

Là thương hiệu kem đánh răng dược liệu tiên phong trên thị trường, sau 10 năm không ngừng phát triển, Ngọc Châu đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của triệu triệu gia đình Việt, đồng thời cũng là sản phẩm chinh phục giới chuyên môn bởi chất lượng tốt, được các đơn vị ngành Răng Hàm Mặt lựa chọn trong các dự án chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.

Ngọc Châu là thương hiệu kem đánh răng dược liệu tiên phong tại Việt Nam.

Được truyền cảm hứng từ những thói quen chăm sóc răng miệng từ ngàn xưa của ông cha ta, những chuyên gia dược sĩ tại Dược phẩm Hoa Linh đã bắt tay vào nghiên cứu và tạo nên sản phẩm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đầu tiên (Dòng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu truyền thống). Dưới sự tham vấn của chuyên gia nha khoa, các vị dược liệu trong thành phần của Ngọc Châu được kết hợp giữa khoa học hiện đại và tinh hoa dược liệu cổ truyền của người Việt, từ đó tìm ra một công thức không chỉ làm sạch, ngừa sâu răng như kem đánh răng thông thường, mà còn giúp bảo vệ lợi (nướu), giữ chắc chân răng, góp phần ngăn ngừa viêm lợi (nướu), nhiệt miệng, chảy máu chân răng...



Nhìn lại hành trình 10 năm để trở thành "người thân" trong nhà của hàng triệu gia đình Việt của Ngọc Châu, bên cạnh những nỗ lực nghiên cứu và sản xuất đa dạng hoá các dòng sản phẩm theo nhu cầu chăm sóc răng miệng của người Việt, khẳng định chất lượng sản phẩm, trở thành thương hiệu kem đánh răng dược liệu được tin dùng và giới thiệu nhất; Ngọc Châu còn luôn chú trọng đến việc đồng hành cùng nhiều dự án và chương trình cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng xuyên suốt chặng đường 10 năm từ 2014 đến 2024.

Không chỉ được tin chọn để song hành cùng các đơn vị ngành Răng Hàm Mặt trong nhiều năm liên tiếp, thương hiệu còn phối hợp thực hiện Đề án 5628 – Ngành răng hàm mặt Việt Nam; cùng Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hồ Chí Minh và nhiều Trung tâm nha khoa trên cả nước tổ chức các chuỗi sự kiện Nha Học Đường cho nhóm đối tượng trẻ em.

10 năm có mặt trên thị trường là 10 năm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Đi lên từ một thị trường đã có quá nhiều sự cạnh tranh của các thương hiệu đa quốc gia, sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực, những gì mà Ngọc Châu đem đến triệu gia đình Việt đã không chỉ là một tuýp kem đánh răng nhỏ bé. Đằng sau đó còn là sứ mệnh tôn vinh giá trị dược liệu truyền thống trong chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe răng miệng nói riêng, đồng thời lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của mỗi một gia đình Việt Nam.

